Launchpool

Staka för att tjäna tokens från stjärnprojekt

Total prispott (USDT)
1,239,239
Totalt antal deltagare
89,361
Antal listade projekt
15
EINSTEIN

EIN

Avslutad
Totalt antal airdrops
28,000,000 EIN
Evenemangsperiod
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få EIN airdrops

Tether
Beräknad APR
80.24%
Totalt antal airdrops
14,000,000 EIN
Totalt insatt belopp
1,367,960 USDT
Deltagare
948

MX Pool

Staka MX för att få EIN airdrops

MX Token
Beräknad APR
7.33%
Totalt antal airdrops
7,000,000 EIN
Totalt insatt belopp
7,628,495 MX
Deltagare
5,771

EIN Pool

Staka EIN för att få EIN airdrops

EINSTEIN
Beräknad APR
2,995.28%
Totalt antal airdrops
7,000,000 EIN
Totalt insatt belopp
18,886,122 EIN
Deltagare
210
🔥 7,300,000,000 EIN: Gruvdriften är verkligen på gång! 🚀 1,000% + APR
Delta nu
StablR USD

USDR

Avslutad
Totalt antal airdrops
70,000 USDT
Evenemangsperiod
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få USDT airdrops

Tether
Beräknad APR
207.08%
Totalt antal airdrops
50,000 USDT
Totalt insatt belopp
1,781,074 USDT
Deltagare
1,141

MX Pool

Staka MX för att få USDT airdrops

MX Token
Beräknad APR
7.18%
Totalt antal airdrops
10,000 USDT
Totalt insatt belopp
6,794,231 MX
Deltagare
5,149

USDR Pool

Staka USDR för att få USDT airdrops

StablR USD
Beräknad APR
125.34%
Totalt antal airdrops
10,000 USDT
Totalt insatt belopp
710,609 USDR
Deltagare
697
StablR Euro

EURR

Avslutad
Totalt antal airdrops
70,000 USDT
Evenemangsperiod
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få USDT airdrops

Tether
Beräknad APR
265.30%
Totalt antal airdrops
50,000 USDT
Totalt insatt belopp
1,273,366 USDT
Deltagare
906

MX Pool

Staka MX för att få USDT airdrops

MX Token
Beräknad APR
7.38%
Totalt antal airdrops
10,000 USDT
Totalt insatt belopp
7,043,910 MX
Deltagare
5,229

EURR Pool

Staka EURR för att få USDT airdrops

StablR Euro
Beräknad APR
179.68%
Totalt antal airdrops
10,000 USDT
Totalt insatt belopp
411,359 EURR
Deltagare
454
TRN

TRN

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
190,000 TRN
Evenemangsperiod
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få TRN airdrops

Tether
Beräknad APR
28.14%
Totalt antal airdrops
95,000 TRN
Totalt insatt belopp
1,569,907 USDT
Deltagare
917

TRN Pool

Staka TRN för att få TRN airdrops

TRN
Beräknad APR
1,884.61%
Totalt antal airdrops
95,000 TRN
Totalt insatt belopp
314,040 TRN
Deltagare
702
EINSTEIN

EIN

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
42,500,000 EIN
Evenemangsperiod
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få EIN airdrops

Tether
Beräknad APR
113.39%
Totalt antal airdrops
25,000,000 EIN
Totalt insatt belopp
1,784,617 USDT
Deltagare
1,868

MX Pool

Staka MX för att få EIN airdrops

MX Token
Beräknad APR
8.80%
Totalt antal airdrops
17,500,000 EIN
Totalt insatt belopp
8,019,955 MX
Deltagare
8,622
Bombie

BOMB

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
6,000,000 BOMB
Evenemangsperiod
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få BOMB airdrops

Tether
Beräknad APR
449.81%
Totalt antal airdrops
4,000,000 BOMB
Totalt insatt belopp
1,085,194 USDT
Deltagare
730

MX Pool

Staka MX för att få BOMB airdrops

MX Token
Beräknad APR
22.01%
Totalt antal airdrops
2,000,000 BOMB
Totalt insatt belopp
4,399,152 MX
Deltagare
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
1,666,666,666 ICEBERG
Evenemangsperiod
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Exklusivt för nya användare

ICEBERG Pott

Staka ICEBERG för att få ICEBERG airdrops

ICEBERG
Beräknad APR
8,488.44%
Totalt antal airdrops
833,333,333 ICEBERG
Totalt insatt belopp
719,672,913 ICEBERG
Deltagare
240

MX Pool

Staka MX för att få ICEBERG airdrops

MX Token
Beräknad APR
4.66%
Totalt antal airdrops
833,333,333 ICEBERG
Totalt insatt belopp
3,625,514 MX
Deltagare
2,759
Shardeum

SHM

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
63,360 SHM
Evenemangsperiod
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få SHM airdrops

Tether
Beräknad APR
600.58%
Totalt antal airdrops
31,680 SHM
Totalt insatt belopp
1,212,768 USDT
Deltagare
784

MX Pool

Staka MX för att få SHM airdrops

MX Token
Beräknad APR
48.75%
Totalt antal airdrops
31,680 SHM
Totalt insatt belopp
5,397,116 MX
Deltagare
4,137
Balance

EPT

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
4,560,000 EPT
Evenemangsperiod
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få EPT airdrops

Tether
Beräknad APR
221.06%
Totalt antal airdrops
2,300,000 EPT
Totalt insatt belopp
1,955,829.733 USDT
Deltagare
1,204

MX Pool

Staka MX för att få EPT airdrops

MX Token
Beräknad APR
14.02%
Totalt antal airdrops
1,300,000 EPT
Totalt insatt belopp
5,462,085.851 MX
Deltagare
4,243

EPT Pool

Staka EPT för att få EPT airdrops

Balance
Beräknad APR
624.27%
Totalt antal airdrops
960,000 EPT
Totalt insatt belopp
18,864,827.814 EPT
Deltagare
393
Mantle

MNT

Avslutad
Totalt antal airdrops
240,000 MNT
Evenemangsperiod
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få MNT airdrops

Tether
Beräknad APR
134.91%
Totalt antal airdrops
48,000 MNT
Totalt insatt belopp
2,757,307 USDT
Deltagare
1,730

MX Pool

Staka MX för att få MNT airdrops

MX Token
Beräknad APR
34.49%
Totalt antal airdrops
72,000 MNT
Totalt insatt belopp
5,277,175 MX
Deltagare
4,523

MNT Pool

Staka MNT för att få MNT airdrops

Mantle
Beräknad APR
96.05%
Totalt antal airdrops
120,000 MNT
Totalt insatt belopp
12,425,855 MNT
Deltagare
4,492
Kinto

KINTO

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
10,100 KINTO
Evenemangsperiod
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få KINTO airdrops

Tether
Beräknad APR
397.35%
Totalt antal airdrops
5,100 KINTO
Totalt insatt belopp
2,661,559.62 USDT
Deltagare
1,702

MX Pool

Staka MX för att få KINTO airdrops

MX Token
Beräknad APR
32.26%
Totalt antal airdrops
3,000 KINTO
Totalt insatt belopp
6,137,476.3 MX
Deltagare
5,185

KINTO Pool

Staka KINTO för att få KINTO airdrops

Kinto
Beräknad APR
3,934.48%
Totalt antal airdrops
2,000 KINTO
Totalt insatt belopp
6,405.9 KINTO
Deltagare
1,993
Term Finance

TERM

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
120,000 TERM
Evenemangsperiod
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få TERM airdrops

Tether
Beräknad APR
539.01%
Totalt antal airdrops
60,000 TERM
Totalt insatt belopp
1,028,611 USDT
Deltagare
819

MX Pool

Staka MX för att få TERM airdrops

MX Token
Beräknad APR
27.00%
Totalt antal airdrops
36,000 TERM
Totalt insatt belopp
4,354,949 MX
Deltagare
3,418

TERM Pool

Staka TERM för att få TERM airdrops

Term Finance
Beräknad APR
5,661.41%
Totalt antal airdrops
24,000 TERM
Totalt insatt belopp
78,460 TERM
Deltagare
1,531
Story

IP

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
60,000 IP
Evenemangsperiod
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få IP airdrops

Tether
Beräknad APR
185.52%
Totalt antal airdrops
30,000 IP
Totalt insatt belopp
3,489,508 USDT
Deltagare
2,402

MX Pool

Staka MX för att få IP airdrops

MX Token
Beräknad APR
19.55%
Totalt antal airdrops
18,000 IP
Totalt insatt belopp
5,721,002 MX
Deltagare
4,981

IP Pool

Staka IP för att få IP airdrops

Story
Beräknad APR
645.05%
Totalt antal airdrops
12,000 IP
Totalt insatt belopp
221,808 IP
Deltagare
1,866
Aptos

APT

Avslutad
Totalt antal airdrops
30,500 APT
Evenemangsperiod
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få APT airdrops

Tether
Beräknad APR
260.38%
Totalt antal airdrops
16,000 APT
Totalt insatt belopp
6,176,889 USDT
Deltagare
3,734

MX Pool

Staka MX för att få APT airdrops

MX Token
Beräknad APR
58.36%
Totalt antal airdrops
11,500 APT
Totalt insatt belopp
5,076,509 MX
Deltagare
3,901

APT Pool

Staka APT för att få APT airdrops

Aptos
Beräknad APR
68.87%
Totalt antal airdrops
3,000 APT
Totalt insatt belopp
525,988 APT
Deltagare
2,460
Xterio

XTER

Initial notering
Avslutad
Totalt antal airdrops
800,000 XTER
Evenemangsperiod
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Exklusivt för nya användare

USDT Pott

Staka USDT för att få XTER airdrops

Tether
Beräknad APR
279.69%
Totalt antal airdrops
400,000 XTER
Totalt insatt belopp
8,436,874 USDT
Deltagare
5,642

MX Pool

Staka MX för att få XTER airdrops

MX Token
Beräknad APR
47.02%
Totalt antal airdrops
240,000 XTER
Totalt insatt belopp
5,004,835 MX
Deltagare
3,627

XTER Pool

Staka XTER för att få XTER airdrops

Xterio
Beräknad APR
1,335.95%
Totalt antal airdrops
160,000 XTER
Totalt insatt belopp
1,008,964 XTER
Deltagare
2,698