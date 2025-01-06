EIN
- Totalt antal airdrops
- 28,000,000 EIN
- Evenemangsperiod
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT Pott
Staka USDT för att få EIN airdrops
- Totalt antal airdrops
- 14,000,000 EIN
- Totalt insatt belopp
- 1,367,960 USDT
- Deltagare
- 948
MX Pool
Staka MX för att få EIN airdrops
- Totalt antal airdrops
- 7,000,000 EIN
- Totalt insatt belopp
- 7,628,495 MX
- Deltagare
- 5,771
EIN Pool
Staka EIN för att få EIN airdrops
- Totalt antal airdrops
- 7,000,000 EIN
- Totalt insatt belopp
- 18,886,122 EIN
- Deltagare
- 210
USDR
- Totalt antal airdrops
- 70,000 USDT
- Evenemangsperiod
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT Pott
Staka USDT för att få USDT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 50,000 USDT
- Totalt insatt belopp
- 1,781,074 USDT
- Deltagare
- 1,141
MX Pool
Staka MX för att få USDT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 10,000 USDT
- Totalt insatt belopp
- 6,794,231 MX
- Deltagare
- 5,149
USDR Pool
Staka USDR för att få USDT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 10,000 USDT
- Totalt insatt belopp
- 710,609 USDR
- Deltagare
- 697
EURR
- Totalt antal airdrops
- 70,000 USDT
- Evenemangsperiod
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT Pott
Staka USDT för att få USDT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 50,000 USDT
- Totalt insatt belopp
- 1,273,366 USDT
- Deltagare
- 906
MX Pool
Staka MX för att få USDT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 10,000 USDT
- Totalt insatt belopp
- 7,043,910 MX
- Deltagare
- 5,229
EURR Pool
Staka EURR för att få USDT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 10,000 USDT
- Totalt insatt belopp
- 411,359 EURR
- Deltagare
- 454
TRN
- Totalt antal airdrops
- 190,000 TRN
- Evenemangsperiod
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT Pott
Staka USDT för att få TRN airdrops
- Totalt antal airdrops
- 95,000 TRN
- Totalt insatt belopp
- 1,569,907 USDT
- Deltagare
- 917
TRN Pool
Staka TRN för att få TRN airdrops
- Totalt antal airdrops
- 95,000 TRN
- Totalt insatt belopp
- 314,040 TRN
- Deltagare
- 702
EIN
- Totalt antal airdrops
- 42,500,000 EIN
- Evenemangsperiod
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT Pott
Staka USDT för att få EIN airdrops
- Totalt antal airdrops
- 25,000,000 EIN
- Totalt insatt belopp
- 1,784,617 USDT
- Deltagare
- 1,868
MX Pool
Staka MX för att få EIN airdrops
- Totalt antal airdrops
- 17,500,000 EIN
- Totalt insatt belopp
- 8,019,955 MX
- Deltagare
- 8,622
BOMB
- Totalt antal airdrops
- 6,000,000 BOMB
- Evenemangsperiod
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT Pott
Staka USDT för att få BOMB airdrops
- Totalt antal airdrops
- 4,000,000 BOMB
- Totalt insatt belopp
- 1,085,194 USDT
- Deltagare
- 730
MX Pool
Staka MX för att få BOMB airdrops
- Totalt antal airdrops
- 2,000,000 BOMB
- Totalt insatt belopp
- 4,399,152 MX
- Deltagare
- 3,057
ICEBERG
- Totalt antal airdrops
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Evenemangsperiod
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG Pott
Staka ICEBERG för att få ICEBERG airdrops
- Totalt antal airdrops
- 833,333,333 ICEBERG
- Totalt insatt belopp
- 719,672,913 ICEBERG
- Deltagare
- 240
MX Pool
Staka MX för att få ICEBERG airdrops
- Totalt antal airdrops
- 833,333,333 ICEBERG
- Totalt insatt belopp
- 3,625,514 MX
- Deltagare
- 2,759
SHM
- Totalt antal airdrops
- 63,360 SHM
- Evenemangsperiod
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT Pott
Staka USDT för att få SHM airdrops
- Totalt antal airdrops
- 31,680 SHM
- Totalt insatt belopp
- 1,212,768 USDT
- Deltagare
- 784
MX Pool
Staka MX för att få SHM airdrops
- Totalt antal airdrops
- 31,680 SHM
- Totalt insatt belopp
- 5,397,116 MX
- Deltagare
- 4,137
EPT
- Totalt antal airdrops
- 4,560,000 EPT
- Evenemangsperiod
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT Pott
Staka USDT för att få EPT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 2,300,000 EPT
- Totalt insatt belopp
- 1,955,829.733 USDT
- Deltagare
- 1,204
MX Pool
Staka MX för att få EPT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 1,300,000 EPT
- Totalt insatt belopp
- 5,462,085.851 MX
- Deltagare
- 4,243
EPT Pool
Staka EPT för att få EPT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 960,000 EPT
- Totalt insatt belopp
- 18,864,827.814 EPT
- Deltagare
- 393
MNT
- Totalt antal airdrops
- 240,000 MNT
- Evenemangsperiod
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT Pott
Staka USDT för att få MNT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 48,000 MNT
- Totalt insatt belopp
- 2,757,307 USDT
- Deltagare
- 1,730
MX Pool
Staka MX för att få MNT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 72,000 MNT
- Totalt insatt belopp
- 5,277,175 MX
- Deltagare
- 4,523
MNT Pool
Staka MNT för att få MNT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 120,000 MNT
- Totalt insatt belopp
- 12,425,855 MNT
- Deltagare
- 4,492
KINTO
- Totalt antal airdrops
- 10,100 KINTO
- Evenemangsperiod
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT Pott
Staka USDT för att få KINTO airdrops
- Totalt antal airdrops
- 5,100 KINTO
- Totalt insatt belopp
- 2,661,559.62 USDT
- Deltagare
- 1,702
MX Pool
Staka MX för att få KINTO airdrops
- Totalt antal airdrops
- 3,000 KINTO
- Totalt insatt belopp
- 6,137,476.3 MX
- Deltagare
- 5,185
KINTO Pool
Staka KINTO för att få KINTO airdrops
- Totalt antal airdrops
- 2,000 KINTO
- Totalt insatt belopp
- 6,405.9 KINTO
- Deltagare
- 1,993
TERM
- Totalt antal airdrops
- 120,000 TERM
- Evenemangsperiod
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT Pott
Staka USDT för att få TERM airdrops
- Totalt antal airdrops
- 60,000 TERM
- Totalt insatt belopp
- 1,028,611 USDT
- Deltagare
- 819
MX Pool
Staka MX för att få TERM airdrops
- Totalt antal airdrops
- 36,000 TERM
- Totalt insatt belopp
- 4,354,949 MX
- Deltagare
- 3,418
TERM Pool
Staka TERM för att få TERM airdrops
- Totalt antal airdrops
- 24,000 TERM
- Totalt insatt belopp
- 78,460 TERM
- Deltagare
- 1,531
IP
- Totalt antal airdrops
- 60,000 IP
- Evenemangsperiod
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT Pott
Staka USDT för att få IP airdrops
- Totalt antal airdrops
- 30,000 IP
- Totalt insatt belopp
- 3,489,508 USDT
- Deltagare
- 2,402
MX Pool
Staka MX för att få IP airdrops
- Totalt antal airdrops
- 18,000 IP
- Totalt insatt belopp
- 5,721,002 MX
- Deltagare
- 4,981
IP Pool
Staka IP för att få IP airdrops
- Totalt antal airdrops
- 12,000 IP
- Totalt insatt belopp
- 221,808 IP
- Deltagare
- 1,866
APT
- Totalt antal airdrops
- 30,500 APT
- Evenemangsperiod
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT Pott
Staka USDT för att få APT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 16,000 APT
- Totalt insatt belopp
- 6,176,889 USDT
- Deltagare
- 3,734
MX Pool
Staka MX för att få APT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 11,500 APT
- Totalt insatt belopp
- 5,076,509 MX
- Deltagare
- 3,901
APT Pool
Staka APT för att få APT airdrops
- Totalt antal airdrops
- 3,000 APT
- Totalt insatt belopp
- 525,988 APT
- Deltagare
- 2,460
XTER
- Totalt antal airdrops
- 800,000 XTER
- Evenemangsperiod
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT Pott
Staka USDT för att få XTER airdrops
- Totalt antal airdrops
- 400,000 XTER
- Totalt insatt belopp
- 8,436,874 USDT
- Deltagare
- 5,642
MX Pool
Staka MX för att få XTER airdrops
- Totalt antal airdrops
- 240,000 XTER
- Totalt insatt belopp
- 5,004,835 MX
- Deltagare
- 3,627
XTER Pool
Staka XTER för att få XTER airdrops
- Totalt antal airdrops
- 160,000 XTER
- Totalt insatt belopp
- 1,008,964 XTER
- Deltagare
- 2,698