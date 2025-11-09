Baserat på din prognos, kan Shopify potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 224.17 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Shopify potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 235.3785 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för SHOPON $ 247.1474 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för SHOPON $ 259.5047 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SHOPON $ 272.4800 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SHOPON $ 286.1040 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Shopify potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 466.0333.

År 2050 skulle priset på Shopify potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 759.1191.