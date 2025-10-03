SENSORIUM (SENSO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om SENSORIUM(SENSO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:32:28 (UTC+8)
USD

SENSORIUM (SENSO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SENSORIUM(SENSO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 239.34K
Totalt utbud:
$ 715.28M
Cirkulerande utbud
$ 70.27M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.44M
Högsta någonsin:
$ 3.4
Lägsta någonsin:
$ 0.003283629899585186
Aktuellt pris:
$ 0.003406
SENSORIUM (SENSO) Information

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Officiell webbplats:
https://sensoriumxr.com/
Whitepaper:
https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1

SENSORIUM (SENSO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SENSORIUM (SENSO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SENSO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SENSO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SENSO:s tokenomics, utforska SENSO-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

