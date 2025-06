SENSO

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

NamnSENSO

RankNo.2145

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.28%

Cirkulationsutbud70,269,127

Maxutbud715,280,000

Totalt utbud715,280,000

Cirkulationshastighet0.0982%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.2726786257526626,2021-11-21

Lägsta pris0.005105339051355561,2025-04-20

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

