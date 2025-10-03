SCRT (SCRT) Tokenomics
Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.
SCRT (SCRT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i SCRT (SCRT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SCRT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SCRT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
