Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomics

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Scotty AI(SCOTTYAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:26:51 (UTC+8)
USD

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Scotty AI(SCOTTYAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 559.92K
$ 559.92K$ 559.92K
Högsta någonsin:
$ 0.03231
$ 0.03231$ 0.03231
Lägsta någonsin:
$ 0.000169749715449722
$ 0.000169749715449722$ 0.000169749715449722
Aktuellt pris:
$ 0.0003228
$ 0.0003228$ 0.0003228

Scotty AI (SCOTTYAI) Information

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Officiell webbplats:
https://scottytheai.com/en
Whitepaper:
https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Scotty AI (SCOTTYAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SCOTTYAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SCOTTYAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SCOTTYAI:s tokenomics, utforska SCOTTYAI-tokens pris i realtid!

Hur man köper SCOTTYAI

Är du intresserad av att lägga till Scotty AI(SCOTTYAI) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SCOTTYAI, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Scotty AI (SCOTTYAI) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för SCOTTYAI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för SCOTTYAI

Vill du veta vart SCOTTYAI kan vara på väg? På SCOTTYAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn