Sabai Protocol (SABAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Sabai Protocol(SABAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:05:24 (UTC+8)
USD

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Sabai Protocol(SABAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.71M
$ 3.71M
Totalt utbud:
$ 2.65B
$ 2.65B
Cirkulerande utbud
$ 535.77M
$ 535.77M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 18.37M
$ 18.37M
Högsta någonsin:
$ 0.07285
$ 0.07285
Lägsta någonsin:
$ 0.001581266009086181
$ 0.001581266009086181
Aktuellt pris:
$ 0.006932
$ 0.006932

Sabai Protocol (SABAI) Information

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Officiell webbplats:
https://sabaiprotocol.com
Whitepaper:
https://whitepaper.sabaiprotocol.com
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Sabai Protocol (SABAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SABAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SABAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SABAI:s tokenomics, utforska SABAI-tokens pris i realtid!

Hur man köper SABAI

Är du intresserad av att lägga till Sabai Protocol(SABAI) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SABAI, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Sabai Protocol (SABAI) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för SABAI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för SABAI

Vill du veta vart SABAI kan vara på väg? På SABAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

