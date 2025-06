SABAI

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

NamnSABAI

RankNo.1189

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.16%

Cirkulationsutbud507,040,645.39753765

Maxutbud2,650,000,000

Totalt utbud2,650,000,000

Cirkulationshastighet0.1913%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.07280641278540681,2024-07-20

Lägsta pris0.001581266009086181,2025-04-18

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionThe Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.