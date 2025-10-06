Rizenet Token Pris idag

Livepriset för Rizenet Token (RIZE) idag är $ 0.01044, med en förändring på 0.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RIZE till USD är$ 0.01044 per RIZE.

Rizenet Token rankas för närvarande nr.1110 enligt marknadsvärde på $ 10.14M, med ett cirkulerande utbud på 971.03M RIZE. Under de senaste 24 timmarna handlades RIZE mellan $ 0.01 (lägsta) och $ 0.01107 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.10217127339481945, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.010133475714606262.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RIZE med 0.00% under den senaste timmen och -24.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 64.47K.

Rizenet Token (RIZE) Marknadsinformation

Rank No.1110 Marknadsvärde $ 10.14M$ 10.14M $ 10.14M Volym (24H) $ 64.47K$ 64.47K $ 64.47K Marknadsvärde efter full utspädning $ 52.20M$ 52.20M $ 52.20M Cirkulationsutbud 971.03M 971.03M 971.03M Maxutbud 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Totalt utbud 4,998,247,529.9997635 4,998,247,529.9997635 4,998,247,529.9997635 Cirkulationshastighet 19.42% Offentlig blockkedja BASE

