Livepriset för Rizenet Token idag är 0.01044 USD.RIZE börsvärdet är 10,137,519.344715020928 USD. Följ prisuppdateringar för RIZE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Rizenet Token idag är 0.01044 USD.RIZE börsvärdet är 10,137,519.344715020928 USD. Följ prisuppdateringar för RIZE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Rizenet Token (RIZE) idag är $ 0.01044, med en förändring på 0.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RIZE till USD är$ 0.01044 per RIZE.
Rizenet Token rankas för närvarande nr.1110 enligt marknadsvärde på $ 10.14M, med ett cirkulerande utbud på 971.03M RIZE. Under de senaste 24 timmarna handlades RIZE mellan $ 0.01 (lägsta) och $ 0.01107 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.10217127339481945, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.010133475714606262.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RIZE med 0.00% under den senaste timmen och -24.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 64.47K.
Rizenet Token (RIZE) Marknadsinformation
No.1110
$ 10.14M
$ 64.47K
$ 52.20M
971.03M
5,000,000,000
4,998,247,529.9997635
19.42%
BASE
Det aktuella börsvärdet för Rizenet Token är $ 10.14M, med en 24h-handelsvolym på $ 64.47K. Det cirkulerande utbudet av RIZE är 971.03M, med ett totalt utbud på 4998247529.9997635. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 52.20M.
Rizenet Token Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01
lägsta under 24-timmar
$ 0.01107
högsta under 24-timmar
$ 0.01
$ 0.01107
$ 0.10217127339481945
$ 0.010133475714606262
0.00%
+0.67%
-24.57%
-24.57%
Rizenet Token (RIZE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Rizenet Token idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000695
+0.67%
30 dagar
$ -0.02181
-67.63%
60 dagar
$ -0.00959
-47.88%
90 dagar
$ -0.02287
-68.66%
Rizenet Token Prisförändring idag
Idag registrerade RIZE en förändring med $ +0.0000695 (+0.67%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Rizenet Token 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02181 (-67.63%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Rizenet Token 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RIZE med $ -0.00959(-47.88%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Rizenet Token 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02287 (-68.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Rizenet Token (RIZE)?
AI-drivna insikter som analyserar Rizenet Token senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Rizenet Tokens priser?
Several key factors influence Rizenet Token (RIZE) prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Bitcoin and major altcoin price movements 4. Project development progress and roadmap milestones 5. Partnership announcements and collaborations 6. Trading volume and liquidity on exchanges 7. Regulatory news affecting crypto markets 8. Community growth and adoption rates 9. Technical analysis patterns and investor sentiment 10. Broader economic conditions and risk appetite
Varför vill folk veta Rizenet Tokens pris idag?
People want to know Rizenet Token (RIZE) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market analysis - Price movements help predict future trends 4. Profit/loss calculations - Current prices determine gains or losses on investments 5. Trading opportunities - Identifying entry and exit points for profitable trades
Prisförutsägelse för Rizenet Token
Rizenet Token (RIZE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RIZE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Rizenet Token (RIZE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Rizenet Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Rizenet Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RIZE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Rizenet Token Price Prediction.
Om Rizenet Token
RIZE is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to be a deflationary token, with a portion of every transaction being burned, thereby reducing the total supply over time and potentially increasing the value of remaining tokens. RIZE is primarily used within its own ecosystem, with holders able to participate in staking, yield farming, and other decentralized finance (DeFi) activities. The asset's governance model allows token holders to vote on various proposals, such as changes to the protocol or the allocation of community funds. This democratic approach aims to ensure that the development and direction of the RIZE ecosystem are in the hands of its users.
Hur man köper och investerar Rizenet Token
För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Rizenet Token. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Rizenet Token (RIZE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC.
Sök efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 971.03M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Rizenet Token krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Rizenet Token
Genom att äga Rizenet Token kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Rizenet Token (RIZE) innebär mer värde för pengarna.
T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.
Rizenet Token Resurs
För en mer djupgående förståelse av Rizenet Token kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Rizenet Token att vara värd år 2030?
Om Rizenet Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Rizenet Token-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Rizenet Token idag?
Priset för Rizenet Token är idag $ 0.01044. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Rizenet Token fortfarande en bra investering?
Rizenet Token förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i RIZE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Rizenet Token?
Rizenet Token till ett värde av $ 64.47K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Rizenet Token?
Livepriset för RIZE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Rizenet Token i den valuta du föredrar, besök RIZE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Rizenet Token?
Priset på RIZE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,433.94
+0.70%
ETH
3,411.33
+1.02%
SOL
158.37
+1.07%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
607.45
+18.49%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för RIZE på MEXC?
Stop-loss- och take-profit-ordrar hjälper till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret RIZE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Rizenet Tokens kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Rizenet Token-priset att stiga i år?
Rizenet Token priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Rizenet Token (RIZE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:02 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.