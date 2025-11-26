Rizenet Token (RIZE) Tokenomics

Rizenet Token (RIZE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Rizenet Token(RIZE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:48:30 (UTC+8)
Rizenet Token (RIZE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rizenet Token(RIZE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 10.19M
Totalt utbud:
$ 5.00B
Cirkulerande utbud
$ 970.95M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 52.50M
Högsta någonsin:
$ 0.095
Lägsta någonsin:
$ 0.009237460403264069
Aktuellt pris:
$ 0.0105
Rizenet Token (RIZE) Information

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Officiell webbplats:
https://www.t-rize.io/
Whitepaper:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x9F1E8F87c6321b84baD7DDa7DfB86D5115A47605

Rizenet Token (RIZE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Rizenet Token (RIZE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet RIZE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många RIZE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår RIZE:s tokenomics, utforska RIZE-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

