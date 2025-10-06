RICE AI Pris idag

Livepriset för RICE AI (RICE) idag är $ 0.0278, med en förändring på 0.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RICE till USD är$ 0.0278 per RICE.

RICE AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- RICE. Under de senaste 24 timmarna handlades RICE mellan $ 0.02692 (lägsta) och $ 0.03223 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RICE med +0.32% under den senaste timmen och -33.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.62K.

RICE AI (RICE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 108.62K$ 108.62K $ 108.62K Marknadsvärde efter full utspädning $ 27.80M$ 27.80M $ 27.80M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för RICE AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 108.62K. Det cirkulerande utbudet av RICE är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 27.80M.