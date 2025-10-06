Livepriset för RICE AI idag är 0.0278 USD.RICE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för RICE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för RICE AI idag är 0.0278 USD.RICE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för RICE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för RICE AI (RICE) idag är $ 0.0278, med en förändring på 0.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RICE till USD är$ 0.0278 per RICE.
RICE AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- RICE. Under de senaste 24 timmarna handlades RICE mellan $ 0.02692 (lägsta) och $ 0.03223 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RICE med +0.32% under den senaste timmen och -33.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.62K.
RICE AI (RICE) Marknadsinformation
--
----
$ 108.62K
$ 108.62K$ 108.62K
$ 27.80M
$ 27.80M$ 27.80M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för RICE AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 108.62K. Det cirkulerande utbudet av RICE är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 27.80M.
RICE AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02692
$ 0.02692$ 0.02692
lägsta under 24-timmar
$ 0.03223
$ 0.03223$ 0.03223
högsta under 24-timmar
$ 0.02692
$ 0.02692$ 0.02692
$ 0.03223
$ 0.03223$ 0.03223
--
----
--
----
+0.32%
-0.67%
-33.08%
-33.08%
RICE AI (RICE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för RICE AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0001875
-0.67%
30 dagar
$ -0.04903
-63.82%
60 dagar
$ -0.09083
-76.57%
90 dagar
$ +0.0228
+456.00%
RICE AI Prisförändring idag
Idag registrerade RICE en förändring med $ -0.0001875 (-0.67%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
RICE AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.04903 (-63.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
RICE AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RICE med $ -0.09083(-76.57%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
RICE AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0228 (+456.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för RICE AI (RICE)?
AI-drivna insikter som analyserar RICE AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar RICE AIs priser?
RICE AI token prices are influenced by several key factors:
AI Sector Performance: As an AI-related token, RICE correlates with artificial intelligence sector developments and hype.
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform adoption, and token utility within the RICE ecosystem drive demand.
Supply Dynamics: Token supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics impact price through supply-demand balance.
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can lead to price volatility.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence and token value.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor sentiment across all digital assets including RICE.
Varför vill folk veta RICE AIs pris idag?
People want to know RICE AI (RICE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and staying updated on volatility for risk management purposes.
Prisförutsägelse för RICE AI
RICE AI (RICE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RICE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
RICE AI (RICE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på RICE AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som RICE AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RICE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på RICE AI Price Prediction.
Om RICE AI
RICE (Rice Farm) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Binance Smart Chain (BSC). Its primary purpose is to provide a platform for yield farming, a process that allows cryptocurrency holders to earn rewards for staking or lending their assets. RICE operates through an automated market maker (AMM) model, which enables liquidity provision and price discovery for a wide range of tokens. The platform's native token, RICE, is used for governance and incentivizing user participation in the ecosystem. The supply of RICE tokens is determined by a deflationary model, with a portion of each transaction fee used for token burns to reduce the overall supply over time.
RICE (Rice Farm) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Binance Smart Chain (BSC). Its primary purpose is to provide a platform for yield farming, a process that allows cryptocurrency holders to earn rewards for staking or lending their assets. RICE operates through an automated market maker (AMM) model, which enables liquidity provision and price discovery for a wide range of tokens. The platform's native token, RICE, is used for governance and incentivizing user participation in the ecosystem. The supply of RICE tokens is determined by a deflationary model, with a portion of each transaction fee used for token burns to reduce the overall supply over time.
Hur man köper och investerar RICE AI
Är du redo att komma igång med RICE AI? Att köpa RICE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper RICE AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din RICE AI (RICE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och RICE AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med RICE AI
Genom att äga RICE AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa RICE AI (RICE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.
RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.
RICE AI Resurs
För en mer djupgående förståelse av RICE AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 RICE AI att vara värd år 2030?
Om RICE AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella RICE AI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar RICE AI idag?
Priset för RICE AI är idag $ 0.0278. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är RICE AI fortfarande en bra investering?
RICE AI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i RICE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för RICE AI?
RICE AI till ett värde av $ 108.62K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på RICE AI?
Livepriset för RICE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för RICE AI i den valuta du föredrar, besök RICE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för RICE AI?
Priset på RICE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,433.96
+0.70%
ETH
3,410.95
+1.01%
SOL
158.35
+1.06%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
606.65
+18.33%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för RICE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret RICE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om RICE AIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer RICE AI-priset att stiga i år?
RICE AI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för RICE AI (RICE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:53:41 (UTC+8)
RICE AI (RICE) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.