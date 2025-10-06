Livepriset för Unibase idag är 0.05138 USD.UB börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för UB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Unibase idag är 0.05138 USD.UB börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för UB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Unibase rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- UB. Under de senaste 24 timmarna handlades UB mellan $ 0.05013 (lägsta) och $ 0.05571 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig UB med -0.18% under den senaste timmen och -22.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 111.01K.
Unibase (UB) Marknadsinformation
--
----
24h volym
24h volym
$ 513.80M
Fullt utspätt värde
--
----
Totalt utbud
Totalt utbud
ETH
Det aktuella börsvärdet för Unibase är --, med en 24h-handelsvolym på $ 111.01K. Det cirkulerande utbudet av UB är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 513.80M.
Unibase Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05013
$ 0.05013
lägsta under 24-timmar
$ 0.05571
$ 0.05571
högsta under 24-timmar
$ 0.05013
$ 0.05013
$ 0.05571
$ 0.05571
--
----
--
----
-0.18%
-1.45%
-22.59%
-22.59%
Unibase (UB) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Unibase idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0007554
-1.45%
30 dagar
$ +0.0182
+54.85%
60 dagar
$ +0.04638
+927.60%
90 dagar
$ +0.04638
+927.60%
Unibase Prisförändring idag
Idag registrerade UB en förändring med $ -0.0007554 (-1.45%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Unibase 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0182 (+54.85%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Unibase 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades UB med $ +0.04638(+927.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Unibase 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.04638 (+927.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Unibase (UB)?
AI-drivna insikter som analyserar Unibase senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Unibases priser?
Several key factors influence Unibase (UB) token prices:
Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics through basic supply-demand economics.
Platform Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem development drive utility demand for UB tokens.
DeFi Market Trends: Overall decentralized finance sector performance impacts UB as it operates within this space.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution schedules influence scarcity and holder incentives.
Partnerships & Integrations: Strategic collaborations and new platform integrations can boost investor confidence and usage.
Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment and market accessibility.
Competition: Performance relative to other DeFi platforms and similar projects impacts market positioning.
Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new features influence long-term value proposition.
Market Sentiment: General crypto market conditions, Bitcoin trends, and investor risk appetite significantly impact altcoin prices including UB.
Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility for traders.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets. Fundamental analysis of platform metrics combined with technical market analysis helps understand UB price movements.
Varför vill folk veta Unibases pris idag?
People want to know Unibase (UB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.
Prisförutsägelse för Unibase
Unibase (UB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Unibase (UB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Unibase potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Unibase kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för UB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Unibase Price Prediction.
Om Unibase
Unibright (UB) is a blockchain-based solution designed to integrate business processes with blockchain technology. It provides a framework that aims to enable businesses to utilize blockchain technology without the need for specialized blockchain developers. Unibright's framework includes template-based visual definitions of workflows and automatic smart contract generation. It is blockchain agnostic, meaning it can work with any blockchain protocol. The UB token is used within the Unibright ecosystem to pay for the services offered by the platform. This includes the creation and implementation of smart contracts, as well as consulting services for businesses looking to integrate blockchain technology into their operations.
Hur man köper och investerar Unibase
Är du redo att komma igång med Unibase? Att köpa UB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Unibase. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Unibase (UB) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Unibase krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Unibase
Genom att äga Unibase kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Unibase (UB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Unibase is a high-performance decentralized AI memory layer that empowers AI Agents with long-term memory and cross-platform interoperability — enabling them to remember, collaborate, and evolve autonomously.
Unibase Resurs
För en mer djupgående förståelse av Unibase kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Unibase att vara värd år 2030?
Om Unibase skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Unibase-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Unibase idag?
Priset för Unibase är idag $ 0.05138. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Unibase fortfarande en bra investering?
Unibase förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i UB, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Unibase?
Unibase till ett värde av $ 111.01K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Unibase?
Livepriset för UB uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Unibase i den valuta du föredrar, besök UB Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Unibase?
Priset på UB påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för UB på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret UB/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Unibases kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Unibase-priset att stiga i år?
Unibase priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Unibase (UB) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:29 (UTC+8)
