BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Unibase idag är 0.05138 USD.UB börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för UB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Unibase idag är 0.05138 USD.UB börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för UB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om UB

UB prisinformation

Vad är UB

UB whitepaper

UB officiell webbplats

UB tokenomics

UB Prisförutsägelse

UB historik

UB Köpguide

UB-till-fiat valutaomvandlare

UB spot

UB USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Unibase Logotyp

Unibase-kurs(UB)

1 UB-till-USD pris i realtid:

$0.05134
$0.05134$0.05134
-1.45%1D
USD
Unibase (UB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:29 (UTC+8)

Unibase Pris idag

Livepriset för Unibase (UB) idag är $ 0.05138, med en förändring på 1.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UB till USD är$ 0.05138 per UB.

Unibase rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- UB. Under de senaste 24 timmarna handlades UB mellan $ 0.05013 (lägsta) och $ 0.05571 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UB med -0.18% under den senaste timmen och -22.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 111.01K.

Unibase (UB) Marknadsinformation

--
----

$ 111.01K
$ 111.01K$ 111.01K

$ 513.80M
$ 513.80M$ 513.80M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för Unibase är --, med en 24h-handelsvolym på $ 111.01K. Det cirkulerande utbudet av UB är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 513.80M.

Unibase Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05013
$ 0.05013$ 0.05013
lägsta under 24-timmar
$ 0.05571
$ 0.05571$ 0.05571
högsta under 24-timmar

$ 0.05013
$ 0.05013$ 0.05013

$ 0.05571
$ 0.05571$ 0.05571

--
----

--
----

-0.18%

-1.45%

-22.59%

-22.59%

Unibase (UB) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Unibase idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0007554-1.45%
30 dagar$ +0.0182+54.85%
60 dagar$ +0.04638+927.60%
90 dagar$ +0.04638+927.60%
Unibase Prisförändring idag

Idag registrerade UB en förändring med $ -0.0007554 (-1.45%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Unibase 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0182 (+54.85%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Unibase 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades UB med $ +0.04638(+927.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Unibase 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.04638 (+927.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Unibase (UB)?

Kolla in sidan Unibase Prishistorik nu.

AI-analys för Unibase

AI-drivna insikter som analyserar Unibase senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Unibases priser?

Several key factors influence Unibase (UB) token prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics through basic supply-demand economics.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem development drive utility demand for UB tokens.

DeFi Market Trends: Overall decentralized finance sector performance impacts UB as it operates within this space.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution schedules influence scarcity and holder incentives.

Partnerships & Integrations: Strategic collaborations and new platform integrations can boost investor confidence and usage.

Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment and market accessibility.

Competition: Performance relative to other DeFi platforms and similar projects impacts market positioning.

Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new features influence long-term value proposition.

Market Sentiment: General crypto market conditions, Bitcoin trends, and investor risk appetite significantly impact altcoin prices including UB.

Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility for traders.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets. Fundamental analysis of platform metrics combined with technical market analysis helps understand UB price movements.

Varför vill folk veta Unibases pris idag?

People want to know Unibase (UB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Prisförutsägelse för Unibase

Unibase (UB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Unibase (UB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Unibase potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Unibase kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för UB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Unibase Price Prediction.

Om Unibase

Unibright (UB) is a blockchain-based solution designed to integrate business processes with blockchain technology. It provides a framework that aims to enable businesses to utilize blockchain technology without the need for specialized blockchain developers. Unibright's framework includes template-based visual definitions of workflows and automatic smart contract generation. It is blockchain agnostic, meaning it can work with any blockchain protocol. The UB token is used within the Unibright ecosystem to pay for the services offered by the platform. This includes the creation and implementation of smart contracts, as well as consulting services for businesses looking to integrate blockchain technology into their operations.

Hur man köper och investerar Unibase

Är du redo att komma igång med Unibase? Att köpa UB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Unibase. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Unibase (UB) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Unibase krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Unibase (UB) Guide

Vad kan du göra med Unibase

Genom att äga Unibase kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Unibase (UB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Unibase (UB)

Unibase is a high-performance decentralized AI memory layer that empowers AI Agents with long-term memory and cross-platform interoperability — enabling them to remember, collaborate, and evolve autonomously.

Unibase Resurs

För en mer djupgående förståelse av Unibase kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Unibase webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Unibase

Hur mycket kommer 1 Unibase att vara värd år 2030?
Om Unibase skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Unibase-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:29 (UTC+8)

Unibase (UB) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Unibase

UB USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på UB med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av UB med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Unibase (UB) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Unibase-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
UB/USDT
$0.05134
$0.05134$0.05134
-1.34%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2990
$0.2990$0.2990

+49.50%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1601
$0.1601$0.1601

+220.20%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021483
$0.0021483$0.0021483

+206.90%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000015091
$0.000015091$0.000015091

+201.82%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003298
$0.00003298$0.00003298

+67.41%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001869
$0.000000001869$0.000000001869

+68.22%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för UB-till-USD

Belopp

UB
UB
USD
USD

1 UB = 0.05138 USD