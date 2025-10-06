Unibase Pris idag

Livepriset för Unibase (UB) idag är $ 0.05138, med en förändring på 1.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UB till USD är$ 0.05138 per UB.

Unibase rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- UB. Under de senaste 24 timmarna handlades UB mellan $ 0.05013 (lägsta) och $ 0.05571 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UB med -0.18% under den senaste timmen och -22.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 111.01K.

Unibase (UB) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 111.01K$ 111.01K $ 111.01K Marknadsvärde efter full utspädning $ 513.80M$ 513.80M $ 513.80M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Unibase är --, med en 24h-handelsvolym på $ 111.01K. Det cirkulerande utbudet av UB är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 513.80M.