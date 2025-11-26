Utforska viktiga tokenomics och prisdata för RICE AI(RICE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många RICE-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet RICE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i RICE AI (RICE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper RICE RICE AI(RICE) MEXC stöder olika metoder för att köpa RICE, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel.

RICE AI (RICE) Prishistorik Att analysera prishistoriken för RICE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster.