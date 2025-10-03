Reform DAO (RFRM) Tokenomics

Reform DAO (RFRM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Reform DAO(RFRM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:37:56 (UTC+8)
Reform DAO (RFRM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Reform DAO(RFRM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 18.20M
Högsta någonsin:
$ 0.6799
Lägsta någonsin:
$ 0.017423047468150505
Aktuellt pris:
$ 0.0182
Reform DAO (RFRM) Information

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Officiell webbplats:
https://reformdao.com
Whitepaper:
https://docs.reformdao.com/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E

Reform DAO (RFRM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Reform DAO (RFRM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet RFRM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många RFRM-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår RFRM:s tokenomics, utforska RFRM-tokens pris i realtid!

Hur man köper RFRM

Är du intresserad av att lägga till Reform DAO(RFRM) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa RFRM, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Reform DAO (RFRM) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för RFRM hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för RFRM

Vill du veta vart RFRM kan vara på väg? På RFRM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn