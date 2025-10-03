Rubic (RBC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Rubic(RBC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:23:08 (UTC+8)
USD

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rubic(RBC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
Totalt utbud:
$ 169.12M
$ 169.12M$ 169.12M
Cirkulerande utbud
$ 165.28M
$ 165.28M$ 165.28M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M
Högsta någonsin:
$ 0.078407
$ 0.078407$ 0.078407
Lägsta någonsin:
$ 0.000481691209763859
$ 0.000481691209763859$ 0.000481691209763859
Aktuellt pris:
$ 0.010854
$ 0.010854$ 0.010854

Rubic (RBC) Information

Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).

Officiell webbplats:
https://rubic.exchange/
Whitepaper:
https://docs.rubic.finance/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333

Rubic (RBC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Rubic (RBC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet RBC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många RBC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår RBC:s tokenomics, utforska RBC-tokens pris i realtid!

