QuantixAI (QAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om QuantixAI(QAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:59:29 (UTC+8)
QuantixAI (QAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för QuantixAI(QAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 78.00M
Totalt utbud:
$ 10.00M
Cirkulerande utbud
$ 804.46K
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 969.60M
Högsta någonsin:
$ 149.09
Lägsta någonsin:
$ 2.109046466218064
Aktuellt pris:
$ 96.96
QuantixAI (QAI) Information

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

Officiell webbplats:
https://quantixai.io/
Whitepaper:
https://quantixai.io/whitepaper
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122

QuantixAI (QAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i QuantixAI (QAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet QAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många QAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår QAI:s tokenomics, utforska QAI-tokens pris i realtid!

