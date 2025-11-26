pump.fun (PUMP) Tokenomics

pump.fun (PUMP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om pump.fun(PUMP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 23:10:03 (UTC+8)
pump.fun (PUMP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för pump.fun(PUMP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
Totalt utbud:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Cirkulerande utbud
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.78B
$ 2.78B$ 2.78B
Högsta någonsin:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009
Lägsta någonsin:
Aktuellt pris:
$ 0.002776
$ 0.002776$ 0.002776

pump.fun (PUMP) Information

pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.

Officiell webbplats:
https://pump.fun/board
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn

pump.fun (PUMP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i pump.fun (PUMP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PUMP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PUMP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PUMP:s tokenomics, utforska PUMP-tokens pris i realtid!

Hur man köper PUMP

Är du intresserad av att lägga till pump.fun(PUMP) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PUMP, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

pump.fun (PUMP) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PUMP hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PUMP

Vill du veta vart PUMP kan vara på väg? På PUMP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

mc_how_why_title
