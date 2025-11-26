Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pre-Retogeum(PRTG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många PRTG-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet PRTG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Pre-Retogeum (PRTG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper PRTG Är du intresserad av att lägga till Pre-Retogeum(PRTG) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PRTG, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper PRTG på MEXC nu!

Pre-Retogeum (PRTG) Prishistorik Att analysera prishistoriken för PRTG hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för PRTG nu!