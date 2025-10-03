Plume Network (PLUME) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Plume Network(PLUME), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:21:05 (UTC+8)
USD

Plume Network (PLUME) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Plume Network(PLUME), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 296.54M
Totalt utbud:
$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 3.03B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 977.20M
Högsta någonsin:
$ 0.24793
Lägsta någonsin:
$ 0.07596247895192497
Aktuellt pris:
$ 0.09772
Plume Network (PLUME) Information

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Officiell webbplats:
https://plume.org
Whitepaper:
https://docs.plume.org/plume
Blockkedjeutforskare:
https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1

Plume Network (PLUME) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Plume Network (PLUME) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PLUME-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PLUME-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PLUME:s tokenomics, utforska PLUME-tokens pris i realtid!

Hur man köper PLUME

Är du intresserad av att lägga till Plume Network(PLUME) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PLUME, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Plume Network (PLUME) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PLUME hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PLUME

Vill du veta vart PLUME kan vara på väg? På PLUME sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

