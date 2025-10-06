Livepriset för PHT Stablecoin idag är 0.01691 USD.PHT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PHT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PHT Stablecoin idag är 0.01691 USD.PHT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PHT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för PHT Stablecoin (PHT) idag är $ 0.01691, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHT till USD är$ 0.01691 per PHT.
PHT Stablecoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PHT. Under de senaste 24 timmarna handlades PHT mellan $ 0.0169 (lägsta) och $ 0.01704 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PHT med 0.00% under den senaste timmen och -1.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 5.11K.
PHT Stablecoin (PHT) Marknadsinformation
--
----
$ 5.11K
$ 5.11K$ 5.11K
$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M
--
----
287,850,000
287,850,000 287,850,000
MATIC
Det aktuella börsvärdet för PHT Stablecoin är --, med en 24h-handelsvolym på $ 5.11K. Det cirkulerande utbudet av PHT är --, med ett totalt utbud på 287850000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.87M.
PHT Stablecoin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0169
$ 0.0169$ 0.0169
lägsta under 24-timmar
$ 0.01704
$ 0.01704$ 0.01704
högsta under 24-timmar
$ 0.0169
$ 0.0169$ 0.0169
$ 0.01704
$ 0.01704$ 0.01704
--
----
--
----
0.00%
0.00%
-1.00%
-1.00%
PHT Stablecoin (PHT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för PHT Stablecoin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
0.00%
30 dagar
$ -0.00034
-1.98%
60 dagar
$ -0.00077
-4.36%
90 dagar
$ -0.00059
-3.38%
PHT Stablecoin Prisförändring idag
Idag registrerade PHT en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
PHT Stablecoin 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00034 (-1.98%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
PHT Stablecoin 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PHT med $ -0.00077(-4.36%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
PHT Stablecoin 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00059 (-3.38%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PHT Stablecoin (PHT)?
AI-drivna insikter som analyserar PHT Stablecoin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar PHT Stablecoins priser?
Several key factors influence PHT Stablecoin prices:
1. Peg Mechanism: As a stablecoin, PHT aims to maintain price stability through collateralization or algorithmic mechanisms that keep it pegged to a reference asset (typically USD).
2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect short-term price fluctuations around the peg.
3. Collateral Health: The quality and quantity of underlying assets backing PHT directly impact investor confidence and price stability.
4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins and cryptocurrency regulations influence market sentiment and adoption.
5. Platform Performance: The underlying blockchain's security, transaction speed, and fees affect PHT's utility and demand.
7. Redemption Mechanisms: The efficiency of mint/burn processes and arbitrage opportunities help maintain the peg.
8. Competition: Other stablecoins' performance and market share influence PHT's positioning.
Despite being designed for stability, PHT may experience minor price deviations due to these factors, though mechanisms should theoretically restore the peg over time.
Varför vill folk veta PHT Stablecoins pris idag?
People want to know PHT Stablecoin price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and risk management. Real-time pricing helps traders identify arbitrage chances and market volatility. Investors monitor prices to assess performance and make buy/sell decisions.
Prisförutsägelse för PHT Stablecoin
PHT Stablecoin (PHT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PHT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PHT Stablecoin (PHT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på PHT Stablecoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som PHT Stablecoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PHT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PHT Stablecoin Price Prediction.
Om PHT Stablecoin
Photochain (PHT) is a decentralized, peer-to-peer stock photography platform built on the Ethereum blockchain. The platform utilizes PHT tokens as its native cryptocurrency to facilitate transactions within the ecosystem. Photochain aims to disrupt the traditional stock photography industry by providing a platform where photographers can sell their work directly to consumers, bypassing intermediaries and retaining a higher percentage of the profits. The platform uses a Proof-of-Authority consensus mechanism, ensuring that only verified nodes participate in the network. The PHT token is used for all transactions within the platform, including purchasing photos and rewarding photographers.
Photochain (PHT) is a decentralized, peer-to-peer stock photography platform built on the Ethereum blockchain. The platform utilizes PHT tokens as its native cryptocurrency to facilitate transactions within the ecosystem. Photochain aims to disrupt the traditional stock photography industry by providing a platform where photographers can sell their work directly to consumers, bypassing intermediaries and retaining a higher percentage of the profits. The platform uses a Proof-of-Authority consensus mechanism, ensuring that only verified nodes participate in the network. The PHT token is used for all transactions within the platform, including purchasing photos and rewarding photographers.
Hur man köper och investerar PHT Stablecoin
Är du redo att komma igång med PHT Stablecoin? Att köpa PHT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PHT Stablecoin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PHT Stablecoin (PHT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PHT Stablecoin krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med PHT Stablecoin
Genom att äga PHT Stablecoin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa PHT Stablecoin (PHT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.
PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.
PHT Stablecoin Resurs
För en mer djupgående förståelse av PHT Stablecoin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 PHT Stablecoin att vara värd år 2030?
Om PHT Stablecoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PHT Stablecoin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar PHT Stablecoin idag?
Priset för PHT Stablecoin är idag $ 0.01691. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är PHT Stablecoin fortfarande en bra investering?
PHT Stablecoin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PHT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för PHT Stablecoin?
PHT Stablecoin till ett värde av $ 5.11K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på PHT Stablecoin?
Livepriset för PHT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för PHT Stablecoin i den valuta du föredrar, besök PHT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för PHT Stablecoin?
Priset på PHT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,350.89
+0.62%
ETH
3,408.16
+0.93%
SOL
158.32
+1.04%
UCN
1,496.81
-0.01%
ZEC
608.28
+18.65%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PHT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PHT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om PHT Stablecoins kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer PHT Stablecoin-priset att stiga i år?
PHT Stablecoin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för PHT Stablecoin (PHT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:39:59 (UTC+8)
PHT Stablecoin (PHT) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.