PHT Stablecoin Pris idag

Livepriset för PHT Stablecoin (PHT) idag är $ 0.01691, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PHT till USD är$ 0.01691 per PHT.

PHT Stablecoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PHT. Under de senaste 24 timmarna handlades PHT mellan $ 0.0169 (lägsta) och $ 0.01704 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PHT med 0.00% under den senaste timmen och -1.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 5.11K.

PHT Stablecoin (PHT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 287,850,000 287,850,000 287,850,000 Offentlig blockkedja MATIC

