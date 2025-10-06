ATLA Pris idag

Livepriset för ATLA (ATLA) idag är $ 41.9701, med en förändring på 1.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ATLA till USD är$ 41.9701 per ATLA.

ATLA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ATLA. Under de senaste 24 timmarna handlades ATLA mellan $ 41.1003 (lägsta) och $ 43.8558 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ATLA med +0.12% under den senaste timmen och -24.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 11.61M.

ATLA (ATLA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M Marknadsvärde efter full utspädning $ 125.91B$ 125.91B $ 125.91B Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Offentlig blockkedja ATLETA

