Livepriset för ATLA idag är 41.9701 USD.ATLA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ATLA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

ATLA-kurs(ATLA)

1 ATLA-till-USD pris i realtid:

$41.9703
$41.9703$41.9703
+1.57%1D
USD
ATLA (ATLA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:34 (UTC+8)

ATLA Pris idag

Livepriset för ATLA (ATLA) idag är $ 41.9701, med en förändring på 1.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ATLA till USD är$ 41.9701 per ATLA.

ATLA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ATLA. Under de senaste 24 timmarna handlades ATLA mellan $ 41.1003 (lägsta) och $ 43.8558 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ATLA med +0.12% under den senaste timmen och -24.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 11.61M.

ATLA (ATLA) Marknadsinformation

--
----

$ 11.61M
$ 11.61M$ 11.61M

$ 125.91B
$ 125.91B$ 125.91B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

Det aktuella börsvärdet för ATLA är --, med en 24h-handelsvolym på $ 11.61M. Det cirkulerande utbudet av ATLA är --, med ett totalt utbud på 3000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 125.91B.

ATLA Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 41.1003
$ 41.1003$ 41.1003
lägsta under 24-timmar
$ 43.8558
$ 43.8558$ 43.8558
högsta under 24-timmar

$ 41.1003
$ 41.1003$ 41.1003

$ 43.8558
$ 43.8558$ 43.8558

--
----

--
----

+0.12%

+1.57%

-24.27%

-24.27%

ATLA (ATLA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för ATLA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.648748+1.57%
30 dagar$ +2.1949+5.51%
60 dagar$ +15.9798+61.48%
90 dagar$ +41.8451+33,476.08%
ATLA Prisförändring idag

Idag registrerade ATLA en förändring med $ +0.648748 (+1.57%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

ATLA 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +2.1949 (+5.51%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

ATLA 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ATLA med $ +15.9798(+61.48%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

ATLA 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +41.8451 (+33,476.08%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ATLA (ATLA)?

Kolla in sidan ATLA Prishistorik nu.

AI-analys för ATLA

AI-drivna insikter som analyserar ATLA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar ATLAs priser?

ATLA cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics directly impact price movements. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin's performance often correlate with ATLA movements.

Varför vill folk veta ATLAs pris idag?

People want to know ATLA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Prisförutsägelse för ATLA

ATLA (ATLA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ATLA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ATLA (ATLA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ATLA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som ATLA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ATLA prisförutsägelser för åren 2025-2026.

Om ATLA

ATLA is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate seamless transactions and interactions within the digital economy. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions, ensuring security and transparency within its network. ATLA's primary role is to provide a decentralized platform for digital transactions, enabling users to transact without the need for intermediaries. It also plays a significant role in the governance of its native ecosystem, allowing holders to participate in decision-making processes. The asset's issuance model is designed to maintain a balance in supply and demand, contributing to its sustainability in the long run.

Hur man köper och investerar ATLA

Hur man köper ATLA (ATLA) Guide

Vad kan du göra med ATLA

Vad är ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA Resurs

För en mer djupgående förståelse av ATLA kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell ATLA webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om ATLA

Hur mycket kommer 1 ATLA att vara värd år 2030?
Om ATLA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ATLA-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:34:34 (UTC+8)

ATLA (ATLA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

