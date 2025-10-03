Seed.Photo (PHOTO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Seed.Photo(PHOTO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:32:51 (UTC+8)
USD

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Seed.Photo(PHOTO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.83B
$ 1.83B$ 1.83B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 975.45M
$ 975.45M$ 975.45M
Högsta någonsin:
$ 4.34
$ 4.34$ 4.34
Lägsta någonsin:
$ 0.47730885327562134
$ 0.47730885327562134$ 0.47730885327562134
Aktuellt pris:
$ 0.5342
$ 0.5342$ 0.5342

Seed.Photo (PHOTO) Information

SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space.

Officiell webbplats:
https://www.seed.photo
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Seed.Photo (PHOTO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PHOTO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PHOTO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PHOTO:s tokenomics, utforska PHOTO-tokens pris i realtid!

Hur man köper PHOTO

Är du intresserad av att lägga till Seed.Photo(PHOTO) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PHOTO, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Seed.Photo (PHOTO) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PHOTO hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PHOTO

Vill du veta vart PHOTO kan vara på väg? På PHOTO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

