Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Paal AI(PAAL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Dyk djupare in i hur PAAL-tokens utfärds, tilldelas och låses upp. Detta avsnitt belyser viktiga aspekter av tokens ekonomiska struktur: nytta, incitament och intjäning.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många PAAL-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet PAAL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Paal AI (PAAL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Paal AI (PAAL) Prishistorik Att analysera prishistoriken för PAAL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för PAAL nu!