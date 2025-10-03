Paal AI (PAAL) Tokenomics
Paal AI (PAAL) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Paal AI(PAAL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Paal AI (PAAL) Information
Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.
Djupgående token-struktur för Paal AI(PAAL)
Dyk djupare in i hur PAAL-tokens utfärds, tilldelas och låses upp. Detta avsnitt belyser viktiga aspekter av tokens ekonomiska struktur: nytta, incitament och intjäning.
Overview
PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform.
Issuance Mechanism
- Blockchain Platform: Ethereum
- Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)
- Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment.
Allocation Mechanism
While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed:
- Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.
- No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows:
- 1% to stakers (ETH payout)
- 1% to marketing
- 1% to buyback and burn
- 1% to development
Usage and Incentive Mechanism
$PAAL is designed with multiple utilities and incentives:
|Mechanism
|Description
|Staking
|Stake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL.
|Revenue Sharing
|50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers.
|Buybacks
|Tokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards.
|Exclusive AI Services
|$PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services.
|Trading Volume Rewards
|1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers.
|Referral & Compounding
|Referral system and auto-compound features enhance community growth and rewards.
Locking Mechanism
- Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).
- Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.
- Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards.
Unlocking Time
- Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.
- Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards.
Token Utility
- Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.
- Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.
- Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|1B tokens, Ethereum, smart contract renounced
|Allocation
|Users, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc.
|Usage/Incentives
|Staking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals
|Locking
|Staking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards
|Unlocking
|After lockup period, tokens and rewards are claimable
Additional Notes
- Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.
- Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.
- Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility.
For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.
Paal AI (PAAL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Paal AI (PAAL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PAAL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PAAL-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår PAAL:s tokenomics, utforska PAAL-tokens pris i realtid!
Paal AI (PAAL) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för PAAL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för PAAL
Vill du veta vart PAAL kan vara på väg? På PAAL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
