Paal AI (PAAL) Tokenomics

Paal AI (PAAL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Paal AI(PAAL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:18:29 (UTC+8)
USD

Paal AI (PAAL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Paal AI(PAAL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 55.07M
$ 55.07M$ 55.07M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 993.83M
$ 993.83M$ 993.83M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 55.41M
$ 55.41M$ 55.41M
Högsta någonsin:
$ 0.49498
$ 0.49498$ 0.49498
Lägsta någonsin:
$ 0.000045882830722914
$ 0.000045882830722914$ 0.000045882830722914
Aktuellt pris:
$ 0.05541
$ 0.05541$ 0.05541

Paal AI (PAAL) Information

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Officiell webbplats:
https://www.paal.ai/
Whitepaper:
https://docs.paal.ai/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16

Djupgående token-struktur för Paal AI(PAAL)

Dyk djupare in i hur PAAL-tokens utfärds, tilldelas och låses upp. Detta avsnitt belyser viktiga aspekter av tokens ekonomiska struktur: nytta, incitament och intjäning.

Overview

PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform.

Issuance Mechanism

  • Blockchain Platform: Ethereum
  • Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)
  • Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment.

Allocation Mechanism

While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed:

  • Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.
  • No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows:
    • 1% to stakers (ETH payout)
    • 1% to marketing
    • 1% to buyback and burn
    • 1% to development

Usage and Incentive Mechanism

$PAAL is designed with multiple utilities and incentives:

MechanismDescription
StakingStake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL.
Revenue Sharing50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers.
BuybacksTokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards.
Exclusive AI Services$PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services.
Trading Volume Rewards1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers.
Referral & CompoundingReferral system and auto-compound features enhance community growth and rewards.

Locking Mechanism

  • Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).
  • Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.
  • Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards.

Unlocking Time

  • Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.
  • Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards.

Token Utility

  • Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.
  • Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.
  • Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves.

Summary Table

AspectDetails
Issuance1B tokens, Ethereum, smart contract renounced
AllocationUsers, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc.
Usage/IncentivesStaking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals
LockingStaking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards
UnlockingAfter lockup period, tokens and rewards are claimable

Additional Notes

  • Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.
  • Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.
  • Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility.

For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.

Paal AI (PAAL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Paal AI (PAAL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PAAL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PAAL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PAAL:s tokenomics, utforska PAAL-tokens pris i realtid!

Hur man köper PAAL

Är du intresserad av att lägga till Paal AI(PAAL) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PAAL, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Paal AI (PAAL) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PAAL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PAAL

Vill du veta vart PAAL kan vara på väg? På PAAL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn