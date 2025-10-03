Ontology Token (ONT) Tokenomics
Ontology Token (ONT) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ontology Token(ONT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Ontology Token (ONT) Information
Ontologi är ett nytt högpresterande offentligt blockchain-projekt & en distribuerad förtroendesamarbetsplattform. Ontologi tillhandahåller nya högpresterande offentliga blockchains som inkluderar en serie kompletta distribuerade huvudböcker och smarta kontraktssystem. Ontologins blockchain-ramverk stödjer offentliga blockchainsystem och kan anpassa olika offentliga blockchains för olika applikationer. Ontologi stödjer samarbete mellan kedjenätverk med sina olika protokollgrupper. Ontologi kommer konstant att tillhandahålla gemensamma moduler på den underliggande infrastrukturen för olika typer av distribuerade scenarier, som de för det distribuerade digitala identitetsramverket, distribuerad datautbytessprotokoll och så vidare. Baserat på specifika scenariokrav kommer Ontologi fortsätta att utveckla nya gemensamma moduler.
Ontology Token (ONT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Ontology Token (ONT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ONT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ONT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ONT:s tokenomics, utforska ONT-tokens pris i realtid!
Ontology Token (ONT) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för ONT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för ONT
Vill du veta vart ONT kan vara på väg? På ONT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
