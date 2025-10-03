Ontologi är ett nytt högpresterande offentligt blockchain-projekt & en distribuerad förtroendesamarbetsplattform. Ontologi tillhandahåller nya högpresterande offentliga blockchains som inkluderar en serie kompletta distribuerade huvudböcker och smarta kontraktssystem. Ontologins blockchain-ramverk stödjer offentliga blockchainsystem och kan anpassa olika offentliga blockchains för olika applikationer. Ontologi stödjer samarbete mellan kedjenätverk med sina olika protokollgrupper. Ontologi kommer konstant att tillhandahålla gemensamma moduler på den underliggande infrastrukturen för olika typer av distribuerade scenarier, som de för det distribuerade digitala identitetsramverket, distribuerad datautbytessprotokoll och så vidare. Baserat på specifika scenariokrav kommer Ontologi fortsätta att utveckla nya gemensamma moduler.

Ontologi är ett nytt högpresterande offentligt blockchain-projekt & en distribuerad förtroendesamarbetsplattform. Ontologi tillhandahåller nya högpresterande offentliga blockchains som inkluderar en serie kompletta distribuerade huvudböcker och smarta kontraktssystem. Ontologins blockchain-ramverk stödjer offentliga blockchainsystem och kan anpassa olika offentliga blockchains för olika applikationer. Ontologi stödjer samarbete mellan kedjenätverk med sina olika protokollgrupper. Ontologi kommer konstant att tillhandahålla gemensamma moduler på den underliggande infrastrukturen för olika typer av distribuerade scenarier, som de för det distribuerade digitala identitetsramverket, distribuerad datautbytessprotokoll och så vidare. Baserat på specifika scenariokrav kommer Ontologi fortsätta att utveckla nya gemensamma moduler.