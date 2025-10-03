Open Loot (OL) Tokenomics

Open Loot (OL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Open Loot(OL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:50:57 (UTC+8)
Open Loot (OL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Open Loot(OL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 24.28M
Totalt utbud:
$ 5.00B
Cirkulerande utbud
$ 631.73M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 192.20M
Högsta någonsin:
$ 0.69
Lägsta någonsin:
$ 0.010004023298681924
Aktuellt pris:
$ 0.03844
Open Loot (OL) Information

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Officiell webbplats:
https://openloot.com/
Whitepaper:
https://wiki.openloot.com/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A

Open Loot (OL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Open Loot (OL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet OL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många OL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår OL:s tokenomics, utforska OL-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

