Openfabric AI (OFN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Openfabric AI(OFN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:23:40 (UTC+8)
USD

Openfabric AI (OFN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Openfabric AI(OFN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 938.92K
Totalt utbud:
$ 500.00M
Cirkulerande utbud
$ 174.85M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.69M
Högsta någonsin:
$ 0.9178
Lägsta någonsin:
$ 0.000321660813185712
Aktuellt pris:
$ 0.00537
Openfabric AI (OFN) Information

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Officiell webbplats:
https://openfabric.ai/
Whitepaper:
https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x656842617576232f829f05efb43bc9eb1c82b364

Openfabric AI (OFN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Openfabric AI (OFN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet OFN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många OFN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår OFN:s tokenomics, utforska OFN-tokens pris i realtid!

Hur man köper OFN

Är du intresserad av att lägga till Openfabric AI(OFN) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa OFN, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Openfabric AI (OFN) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för OFN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för OFN

Vill du veta vart OFN kan vara på väg? På OFN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

