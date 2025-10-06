BörsDEX+
Livepriset för NVIDIA xStock idag är 190.17 USD.NVDAX börsvärdet är 19,692,798.4189078263 USD. Följ prisuppdateringar för NVDAX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$190.17
-0.15%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:09 (UTC+8)

NVIDIA xStock Pris idag

Livepriset för NVIDIA xStock (NVDAX) idag är $ 190.17, med en förändring på 0.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NVDAX till USD är$ 190.17 per NVDAX.

NVIDIA xStock rankas för närvarande nr.821 enligt marknadsvärde på $ 19.69M, med ett cirkulerande utbud på 103.55K NVDAX. Under de senaste 24 timmarna handlades NVDAX mellan $ 189.21 (lägsta) och $ 191.19 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 211.55444406079573, medan det lägsta priset någonsin var $ 150.17117069595338.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NVDAX med +0.10% under den senaste timmen och -6.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.87K.

NVIDIA xStock (NVDAX) Marknadsinformation

No.821

$ 19.69M
$ 57.87K
$ 19.69M
103.55K
--
103,553.65419839
SOL

Det aktuella börsvärdet för NVIDIA xStock är $ 19.69M, med en 24h-handelsvolym på $ 57.87K. Det cirkulerande utbudet av NVDAX är 103.55K, med ett totalt utbud på 103553.65419839. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 19.69M.

NVIDIA xStock Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 189.21
lägsta under 24-timmar
$ 191.19
högsta under 24-timmar

$ 189.21
$ 191.19
$ 211.55444406079573
$ 150.17117069595338
+0.10%

-0.15%

-6.51%

-6.51%

NVIDIA xStock (NVDAX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för NVIDIA xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.2857-0.15%
30 dagar$ -2.03-1.06%
60 dagar$ +16.58+9.55%
90 dagar$ +6.86+3.74%
NVIDIA xStock Prisförändring idag

Idag registrerade NVDAX en förändring med $ -0.2857 (-0.15%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

NVIDIA xStock 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -2.03 (-1.06%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

NVIDIA xStock 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NVDAX med $ +16.58(+9.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

NVIDIA xStock 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +6.86 (+3.74%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för NVIDIA xStock (NVDAX)?

Kolla in sidan NVIDIA xStock Prishistorik nu.

AI-analys för NVIDIA xStock

AI-drivna insikter som analyserar NVIDIA xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar NVIDIA xStocks priser?

NVIDIA stock (NVDA) prices are influenced by several key factors:

1. GPU demand for AI/machine learning applications
2. Data center revenue growth
3. Gaming market performance
4. Cryptocurrency mining demand fluctuations
5. Semiconductor industry cycles
6. Competition from AMD and Intel
7. Geopolitical tensions affecting chip exports
8. Overall tech sector sentiment
9. Quarterly earnings results
10. Supply chain disruptions

Varför vill folk veta NVIDIA xStocks pris idag?

People want to know NVIDIA stock price today because it's a leading AI and semiconductor company driving the crypto mining and AI revolution. Its stock price reflects market sentiment on AI adoption, crypto mining demand, and tech sector performance, making it crucial for investors tracking technology trends.

Prisförutsägelse för NVIDIA xStock

NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NVDAX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
NVIDIA xStock (NVDAX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på NVIDIA xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om NVIDIA xStock

NVDAX is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions and store value. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized and secure environment for its users. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. NVDAX's issuance model is designed to control the supply of the asset, ensuring scarcity and value preservation. The asset's main use cases include peer-to-peer transactions, decentralized finance applications, and as a base asset in blockchain-based projects.

Hur man köper och investerar NVIDIA xStock

Vad är NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock Resurs

För en mer djupgående förståelse av NVIDIA xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell NVIDIA xStock webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om NVIDIA xStock

Hur mycket kommer 1 NVIDIA xStock att vara värd år 2030?
Om NVIDIA xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella NVIDIA xStock-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:09 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

