Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NVIDIA xStock(NVDAX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många NVDAX-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet NVDAX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i NVIDIA xStock (NVDAX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

NVIDIA xStock (NVDAX) Prishistorik Att analysera prishistoriken för NVDAX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för NVDAX nu!