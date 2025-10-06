BörsDEX+
Livepriset för Naoris Protocol idag är 0.03018 USD.NAORIS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NAORIS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Naoris Protocol idag är 0.03018 USD.NAORIS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NAORIS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Naoris Protocol Logotyp

Naoris Protocol-kurs(NAORIS)

1 NAORIS-till-USD pris i realtid:

$0.03018
$0.03018$0.03018
-1.75%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:49:12 (UTC+8)

Naoris Protocol Pris idag

Livepriset för Naoris Protocol (NAORIS) idag är $ 0.03018, med en förändring på 1.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NAORIS till USD är$ 0.03018 per NAORIS.

Naoris Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NAORIS. Under de senaste 24 timmarna handlades NAORIS mellan $ 0.02839 (lägsta) och $ 0.03322 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NAORIS med -2.40% under den senaste timmen och -36.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 101.86K.

Naoris Protocol (NAORIS) Marknadsinformation

$ 101.86K
$ 101.86K$ 101.86K

$ 120.72M
$ 120.72M$ 120.72M

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för Naoris Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 101.86K. Det cirkulerande utbudet av NAORIS är --, med ett totalt utbud på 4000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 120.72M.

Naoris Protocol Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02839
$ 0.02839$ 0.02839
lägsta under 24-timmar
$ 0.03322
$ 0.03322$ 0.03322
högsta under 24-timmar

$ 0.02839
$ 0.02839$ 0.02839

$ 0.03322
$ 0.03322$ 0.03322

-2.40%

-1.75%

-36.61%

-36.61%

Naoris Protocol (NAORIS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Naoris Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0005376-1.75%
30 dagar$ -0.05559-64.82%
60 dagar$ -0.00414-12.07%
90 dagar$ -0.00602-16.63%
Naoris Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade NAORIS en förändring med $ -0.0005376 (-1.75%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Naoris Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.05559 (-64.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Naoris Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NAORIS med $ -0.00414(-12.07%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Naoris Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00602 (-16.63%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Naoris Protocol (NAORIS)?

Kolla in sidan Naoris Protocol Prishistorik nu.

AI-analys för Naoris Protocol

AI-drivna insikter som analyserar Naoris Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Naoris Protocols priser?

Several key factors influence Naoris Protocol (NAORIS) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect NAORIS pricing.

Adoption & Partnerships: Enterprise adoption of Naoris cybersecurity solutions and strategic partnerships drive demand.

Technology Development: Progress in their decentralized cybersecurity platform and protocol upgrades impact value.

Token Utility: Real-world usage for security services, staking rewards, and governance participation creates demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rates, and circulation supply affect scarcity.

Regulatory Environment: Cybersecurity regulations and crypto policies influence institutional adoption.

Competition: Performance relative to other cybersecurity and DeFi protocols affects market position.

Varför vill folk veta Naoris Protocols pris idag?

People want to know Naoris Protocol (NAORIS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. As a cybersecurity-focused blockchain project, NAORIS attracts investors interested in tech innovation.

Prisförutsägelse för Naoris Protocol

Naoris Protocol (NAORIS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NAORIS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Naoris Protocol (NAORIS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Naoris Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Naoris Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NAORIS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Naoris Protocol Price Prediction.

Om Naoris Protocol

NAORIS is a decentralized cybersecurity ecosystem that leverages blockchain technology to provide advanced security solutions. It is designed to create a distributed network of cybersecurity nodes, each operating independently but capable of working together to identify and mitigate threats. The NAORIS platform uses its native token, NAORIS (NAO), to incentivize participation and facilitate transactions within the ecosystem. The consensus mechanism and supply model of NAORIS are not widely known. Typical uses of NAORIS include threat detection, incident response, and cybersecurity risk management. Its unique approach to cybersecurity, combining decentralization with advanced threat intelligence, positions NAORIS as a novel solution in the blockchain and cybersecurity industries.

Hur man köper och investerar Naoris Protocol

Är du redo att komma igång med Naoris Protocol? Att köpa NAORIS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Naoris Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Naoris Protocol (NAORIS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Naoris Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Naoris Protocol (NAORIS) Guide

Vad kan du göra med Naoris Protocol

Genom att äga Naoris Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av Naoris Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Naoris Protocol webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Naoris Protocol

Hur mycket kommer 1 Naoris Protocol att vara värd år 2030?
Om Naoris Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Naoris Protocol-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:49:12 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

