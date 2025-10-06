Livepriset för Naoris Protocol idag är 0.03018 USD.NAORIS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NAORIS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Naoris Protocol idag är 0.03018 USD.NAORIS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för NAORIS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Naoris Protocol (NAORIS) idag är $ 0.03018, med en förändring på 1.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NAORIS till USD är$ 0.03018 per NAORIS.
Naoris Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NAORIS. Under de senaste 24 timmarna handlades NAORIS mellan $ 0.02839 (lägsta) och $ 0.03322 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig NAORIS med -2.40% under den senaste timmen och -36.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 101.86K.
Naoris Protocol (NAORIS) Marknadsinformation
$ 101.86K
$ 120.72M
4,000,000,000
4,000,000,000
ETH
Det aktuella börsvärdet för Naoris Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 101.86K. Det cirkulerande utbudet av NAORIS är --, med ett totalt utbud på 4000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 120.72M.
Naoris Protocol Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02839
lägsta under 24-timmar
$ 0.03322
högsta under 24-timmar
$ 0.02839
$ 0.03322
-2.40%
-1.75%
-36.61%
-36.61%
Naoris Protocol (NAORIS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Naoris Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0005376
-1.75%
30 dagar
$ -0.05559
-64.82%
60 dagar
$ -0.00414
-12.07%
90 dagar
$ -0.00602
-16.63%
Naoris Protocol Prisförändring idag
Idag registrerade NAORIS en förändring med $ -0.0005376 (-1.75%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Naoris Protocol 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.05559 (-64.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Naoris Protocol 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NAORIS med $ -0.00414(-12.07%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Naoris Protocol 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00602 (-16.63%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Several key factors influence Naoris Protocol (NAORIS) token prices:
Regulatory Environment: Cybersecurity regulations and crypto policies influence institutional adoption.
Competition: Performance relative to other cybersecurity and DeFi protocols affects market position.
Varför vill folk veta Naoris Protocols pris idag?
People want to know Naoris Protocol (NAORIS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. As a cybersecurity-focused blockchain project, NAORIS attracts investors interested in tech innovation.
Prisförutsägelse för Naoris Protocol
Naoris Protocol (NAORIS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NAORIS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Naoris Protocol (NAORIS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Naoris Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Naoris Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NAORIS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Naoris Protocol Price Prediction.
Om Naoris Protocol
NAORIS is a decentralized cybersecurity ecosystem that leverages blockchain technology to provide advanced security solutions. It is designed to create a distributed network of cybersecurity nodes, each operating independently but capable of working together to identify and mitigate threats. The NAORIS platform uses its native token, NAORIS (NAO), to incentivize participation and facilitate transactions within the ecosystem. The consensus mechanism and supply model of NAORIS are not widely known. Typical uses of NAORIS include threat detection, incident response, and cybersecurity risk management. Its unique approach to cybersecurity, combining decentralization with advanced threat intelligence, positions NAORIS as a novel solution in the blockchain and cybersecurity industries.
Folk frågar också: Andra frågor om Naoris Protocol
Hur mycket kommer 1 Naoris Protocol att vara värd år 2030?
Om Naoris Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Naoris Protocol-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Naoris Protocol idag?
Priset för Naoris Protocol är idag $ 0.03018. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Naoris Protocol fortfarande en bra investering?
Naoris Protocol förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i NAORIS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Naoris Protocol?
Naoris Protocol till ett värde av $ 101.86K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Naoris Protocol?
Livepriset för NAORIS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Naoris Protocol i den valuta du föredrar, besök NAORIS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Naoris Protocol?
Priset på NAORIS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Kommer Naoris Protocol-priset att stiga i år?
Naoris Protocol priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Naoris Protocol (NAORIS) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.