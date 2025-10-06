Naoris Protocol Pris idag

Livepriset för Naoris Protocol (NAORIS) idag är $ 0.03018, med en förändring på 1.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NAORIS till USD är$ 0.03018 per NAORIS.

Naoris Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- NAORIS. Under de senaste 24 timmarna handlades NAORIS mellan $ 0.02839 (lägsta) och $ 0.03322 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NAORIS med -2.40% under den senaste timmen och -36.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 101.86K.

Naoris Protocol (NAORIS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 101.86K$ 101.86K $ 101.86K Marknadsvärde efter full utspädning $ 120.72M$ 120.72M $ 120.72M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Totalt utbud 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

