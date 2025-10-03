Non-Playable Coin (NPC) Tokenomics
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Non-Playable Coin(NPC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Non-Playable Coin (NPC) Information
Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.
Djupgående token-struktur för Non-Playable Coin(NPC)
Dyk djupare in i hur NPC-tokens utfärds, tilldelas och låses upp. Detta avsnitt belyser viktiga aspekter av tokens ekonomiska struktur: nytta, incitament och intjäning.
Overview
Non-Playable Coin (NPC) is a Meme-Fungible Token (MFT), a hybrid between a memecoin and an NFT, designed as an art experiment and homage to the popular "Non-Playable Character" meme. It is explicitly stated to have no intrinsic value, no formal team, and no roadmap, and is intended solely for entertainment and cultural purposes.
Issuance Mechanism
- Token Standard: NPC utilizes the ERC11 standard, which combines ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) functionalities. This allows NPC to be traded as both a fungible token (on DEXs like Uniswap) and as an NFT (on NFT marketplaces).
- Minting: NPC tokens can be minted and burned through user actions, particularly when customizing NFTs or participating in community events. For example, minting a custom NPC NFT required burning 1 NPC token.
- Supply: The total supply is high and designed for broad distribution, with the intention of being accessible to all 8+ billion humans on Earth. There is no evidence of a capped supply or a detailed emission schedule.
Allocation Mechanism
- No Formal Allocation Table: There is no published allocation table or vesting schedule for NPC. The project explicitly states there is no team, no roadmap, and no formalized distribution plan.
- Community Minting: The main allocation event was the minting of the "Non-Playable Customs" NFT collection, where 155,443 unique NFTs were minted, each requiring the burning of 1 NPC token.
- Open Trading: NPC is available on multiple blockchains (Ethereum, Base, BNB Chain, Solana) and can be traded on both centralized and decentralized exchanges, as well as NFT marketplaces.
Usage and Incentive Mechanism
- Dual Utility: NPC can be:
- Traded as a memecoin (ERC20) on DEXs like Uniswap.
- Converted 1:1 into an NFT (ERC1155) and traded on NFT marketplaces like OpenSea and MagicEden.
- Customization: Users can customize their own NPC NFTs using the official app, burning NPC tokens in the process.
- Incentives: The only direct incentive mechanism is the cultural and entertainment value of participating in the meme and customizing NFTs. There are no staking, yield, or financial rewards.
- Burn Mechanism: Token burning occurs when minting custom NFTs, reducing circulating supply.
Locking and Unlocking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or scheduled unlocks. All tokens are immediately liquid and tradable upon minting or acquisition.
- No Team or Investor Locks: Since there is no formal team or investor allocation, there are no lockups or vesting cliffs.
Tokenomics Table
|Aspect
|Details
|Token Standard
|ERC11 (ERC20 + ERC1155 hybrid)
|Issuance
|Minted by users, burned when minting custom NFTs; no fixed cap or emission schedule
|Allocation
|No formal allocation; main event was 155,443 NFTs minted (1 NPC burned per NFT)
|Usage
|Tradable as memecoin (ERC20) and NFT (ERC1155); customizable NFTs; open trading
|Incentives
|Cultural/entertainment value; no financial rewards; burning for NFT minting
|Locking
|None
|Unlocking
|None
|Notable Mechanisms
|1:1 conversion between fungible token and NFT; open-source art and meme participation
Additional Notes
- Disclaimer: NPC is explicitly described as "completely useless and for entertainment purposes only," with no expectation of financial return.
- No Roadmap or Team: The project is decentralized, with no formal leadership or development plan.
- Open Source: All art and code are open source, encouraging community participation and remixing.
Conclusion
Non-Playable Coin (NPC) is a unique experiment in meme culture and token standards, prioritizing fun, creativity, and community engagement over financial incentives or structured tokenomics. Its hybrid ERC11 standard allows seamless movement between fungible and non-fungible forms, and its open, permissionless nature ensures anyone can participate without restrictions or lockups.
Non-Playable Coin (NPC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Non-Playable Coin (NPC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet NPC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många NPC-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår NPC:s tokenomics, utforska NPC-tokens pris i realtid!
Non-Playable Coin (NPC) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för NPC hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för NPC
Vill du veta vart NPC kan vara på väg? På NPC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
