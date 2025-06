MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

NamnMYX

RankNo.1180

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)8.44%

Cirkulationsutbud92,067,374

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.092%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.1192442282953195,2025-05-06

Lägsta pris0.06361973139704283,2025-05-22

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionMYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.