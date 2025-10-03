Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics

Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Partisia Blockchain(MPC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:19:52 (UTC+8)
Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Partisia Blockchain(MPC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 9.11M
$ 9.11M$ 9.11M
Totalt utbud:
$ 553.81M
$ 553.81M$ 553.81M
Cirkulerande utbud
$ 390.35M
$ 390.35M$ 390.35M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 23.33M
$ 23.33M$ 23.33M
Högsta någonsin:
$ 0.969
$ 0.969$ 0.969
Lägsta någonsin:
$ 0.004261437024344198
$ 0.004261437024344198$ 0.004261437024344198
Aktuellt pris:
$ 0.02333
$ 0.02333$ 0.02333

Partisia Blockchain (MPC) Information

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Officiell webbplats:
https://partisiablockchain.com/
Whitepaper:
https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation
Blockkedjeutforskare:
https://browser.partisiablockchain.com/

Partisia Blockchain (MPC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Partisia Blockchain (MPC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MPC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MPC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MPC:s tokenomics, utforska MPC-tokens pris i realtid!

Hur man köper MPC

Är du intresserad av att lägga till Partisia Blockchain(MPC) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MPC, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Partisia Blockchain (MPC) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för MPC hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för MPC

Vill du veta vart MPC kan vara på väg? På MPC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

