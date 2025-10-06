BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Minutes Networ idag är 0.151 USD.MNTX börsvärdet är 11,728,354.069 USD. Följ prisuppdateringar för MNTX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Minutes Networ idag är 0.151 USD.MNTX börsvärdet är 11,728,354.069 USD. Följ prisuppdateringar för MNTX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MNTX

MNTX prisinformation

Vad är MNTX

MNTX whitepaper

MNTX officiell webbplats

MNTX tokenomics

MNTX Prisförutsägelse

MNTX historik

MNTX Köpguide

MNTX-till-fiat valutaomvandlare

MNTX spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Minutes Networ Logotyp

Minutes Networ-kurs(MNTX)

1 MNTX-till-USD pris i realtid:

$0.151
$0.151$0.151
-0.65%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:47:59 (UTC+8)

Minutes Networ Pris idag

Livepriset för Minutes Networ (MNTX) idag är $ 0.151, med en förändring på 0.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MNTX till USD är$ 0.151 per MNTX.

Minutes Networ rankas för närvarande nr.1072 enligt marknadsvärde på $ 11.73M, med ett cirkulerande utbud på 77.67M MNTX. Under de senaste 24 timmarna handlades MNTX mellan $ 0.1423 (lägsta) och $ 0.16 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5035847309180984, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.12356632139260672.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MNTX med -0.66% under den senaste timmen och -10.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 165.10.

Minutes Networ (MNTX) Marknadsinformation

No.1072

$ 11.73M
$ 11.73M$ 11.73M

$ 165.10
$ 165.10$ 165.10

$ 75.50M
$ 75.50M$ 75.50M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,789,637.52592564
79,789,637.52592564 79,789,637.52592564

15.53%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Minutes Networ är $ 11.73M, med en 24h-handelsvolym på $ 165.10. Det cirkulerande utbudet av MNTX är 77.67M, med ett totalt utbud på 79789637.52592564. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 75.50M.

Minutes Networ Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1423
$ 0.1423$ 0.1423
lägsta under 24-timmar
$ 0.16
$ 0.16$ 0.16
högsta under 24-timmar

$ 0.1423
$ 0.1423$ 0.1423

$ 0.16
$ 0.16$ 0.16

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

-0.66%

-0.65%

-10.12%

-10.12%

Minutes Networ (MNTX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Minutes Networ idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000988-0.65%
30 dagar$ -0.038-20.11%
60 dagar$ -0.1643-52.11%
90 dagar$ -0.2176-59.04%
Minutes Networ Prisförändring idag

Idag registrerade MNTX en förändring med $ -0.000988 (-0.65%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Minutes Networ 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.038 (-20.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Minutes Networ 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MNTX med $ -0.1643(-52.11%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Minutes Networ 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.2176 (-59.04%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Minutes Networ (MNTX)?

Kolla in sidan Minutes Networ Prishistorik nu.

AI-analys för Minutes Networ

AI-drivna insikter som analyserar Minutes Networ senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Minutes Networs priser?

MNTX prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact MNTX valuations.

Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand and price appreciation.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply affect scarcity and value.

Technology Development: Network upgrades, security improvements, and feature releases influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact trading accessibility and institutional adoption.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings directly affect price stability and volatility.

Varför vill folk veta Minutes Networs pris idag?

People want to know Minutes Network (MNTX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Minutes Networ

Minutes Networ (MNTX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MNTX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Minutes Networ (MNTX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Minutes Networ potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Minutes Networ kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MNTX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Minutes Networ Price Prediction.

Om Minutes Networ

MNTX is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions over the internet. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. MNTX is typically used for online payments, remittances, and in various decentralized applications (dApps) within its ecosystem. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. MNTX aims to provide a decentralized, transparent, and efficient alternative to traditional financial systems.

Hur man köper och investerar Minutes Networ

Är du redo att komma igång med Minutes Networ? Att köpa MNTX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Minutes Networ. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Minutes Networ (MNTX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 77.67M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Minutes Networ krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Minutes Networ (MNTX) Guide

Vad kan du göra med Minutes Networ

Genom att äga Minutes Networ kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Minutes Networ (MNTX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ Resurs

För en mer djupgående förståelse av Minutes Networ kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Minutes Networ webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Minutes Networ

Hur mycket kommer 1 Minutes Networ att vara värd år 2030?
Om Minutes Networ skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Minutes Networ-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:47:59 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Minutes Networ

MNTX USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MNTX med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MNTX med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Minutes Networ (MNTX) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Minutes Networ-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MNTX/USDT
$0.151
$0.151$0.151
-0.65%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2994
$0.2994$0.2994

+49.70%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2599
$0.2599$0.2599

+419.80%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018352
$0.0018352$0.0018352

+162.17%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014980
$0.000014980$0.000014980

+199.60%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+80.01%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003031
$0.00003031$0.00003031

+53.85%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MNTX-till-USD

Belopp

MNTX
MNTX
USD
USD

1 MNTX = 0.151 USD