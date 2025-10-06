Livepriset för Minutes Networ idag är 0.151 USD.MNTX börsvärdet är 11,728,354.069 USD. Följ prisuppdateringar för MNTX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Minutes Networ idag är 0.151 USD.MNTX börsvärdet är 11,728,354.069 USD. Följ prisuppdateringar för MNTX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Minutes Networ (MNTX) idag är $ 0.151, med en förändring på 0.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MNTX till USD är$ 0.151 per MNTX.
Minutes Networ rankas för närvarande nr.1072 enligt marknadsvärde på $ 11.73M, med ett cirkulerande utbud på 77.67M MNTX. Under de senaste 24 timmarna handlades MNTX mellan $ 0.1423 (lägsta) och $ 0.16 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5035847309180984, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.12356632139260672.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MNTX med -0.66% under den senaste timmen och -10.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 165.10.
Minutes Networ (MNTX) Marknadsinformation
No.1072
$ 11.73M
$ 165.10
$ 75.50M
77.67M
500,000,000
79,789,637.52592564
15.53%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Minutes Networ är $ 11.73M, med en 24h-handelsvolym på $ 165.10. Det cirkulerande utbudet av MNTX är 77.67M, med ett totalt utbud på 79789637.52592564. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 75.50M.
Minutes Networ Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1423
lägsta under 24-timmar
$ 0.16
högsta under 24-timmar
$ 0.1423
$ 0.16
$ 0.5035847309180984
$ 0.12356632139260672
-0.66%
-0.65%
-10.12%
-10.12%
Minutes Networ (MNTX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Minutes Networ idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000988
-0.65%
30 dagar
$ -0.038
-20.11%
60 dagar
$ -0.1643
-52.11%
90 dagar
$ -0.2176
-59.04%
Minutes Networ Prisförändring idag
Idag registrerade MNTX en förändring med $ -0.000988 (-0.65%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Minutes Networ 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.038 (-20.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Minutes Networ 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MNTX med $ -0.1643(-52.11%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Minutes Networ 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.2176 (-59.04%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Minutes Networ (MNTX)?
AI-drivna insikter som analyserar Minutes Networ senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Minutes Networs priser?
MNTX prices are influenced by several key factors:
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact trading accessibility and institutional adoption.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings directly affect price stability and volatility.
Varför vill folk veta Minutes Networs pris idag?
People want to know Minutes Network (MNTX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Minutes Networ
Minutes Networ (MNTX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MNTX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Minutes Networ (MNTX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Minutes Networ potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Minutes Networ kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MNTX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Minutes Networ Price Prediction.
Om Minutes Networ
MNTX is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions over the internet. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. MNTX is typically used for online payments, remittances, and in various decentralized applications (dApps) within its ecosystem. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. MNTX aims to provide a decentralized, transparent, and efficient alternative to traditional financial systems.
Hur man köper och investerar Minutes Networ
Är du redo att komma igång med Minutes Networ? Att köpa MNTX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Minutes Networ. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Minutes Networ (MNTX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 77.67M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Minutes Networ krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Minutes Networ
Genom att äga Minutes Networ kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Minutes Networ (MNTX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Minutes Networ att vara värd år 2030?
Om Minutes Networ skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Minutes Networ-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Minutes Networ idag?
Priset för Minutes Networ är idag $ 0.151. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Minutes Networ fortfarande en bra investering?
Minutes Networ förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MNTX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Minutes Networ?
Minutes Networ till ett värde av $ 165.10 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Minutes Networ?
Livepriset för MNTX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Minutes Networ i den valuta du föredrar, besök MNTX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Minutes Networ?
Priset på MNTX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MNTX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MNTX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Minutes Networs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Minutes Networ-priset att stiga i år?
Minutes Networ priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Minutes Networ (MNTX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:47:59 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.