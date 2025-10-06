Minutes Networ Pris idag

Livepriset för Minutes Networ (MNTX) idag är $ 0.151, med en förändring på 0.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MNTX till USD är$ 0.151 per MNTX.

Minutes Networ rankas för närvarande nr.1072 enligt marknadsvärde på $ 11.73M, med ett cirkulerande utbud på 77.67M MNTX. Under de senaste 24 timmarna handlades MNTX mellan $ 0.1423 (lägsta) och $ 0.16 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.5035847309180984, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.12356632139260672.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MNTX med -0.66% under den senaste timmen och -10.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 165.10.

Minutes Networ (MNTX) Marknadsinformation

Rank No.1072 Marknadsvärde $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Volym (24H) $ 165.10$ 165.10 $ 165.10 Marknadsvärde efter full utspädning $ 75.50M$ 75.50M $ 75.50M Cirkulationsutbud 77.67M 77.67M 77.67M Maxutbud 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Totalt utbud 79,789,637.52592564 79,789,637.52592564 79,789,637.52592564 Cirkulationshastighet 15.53% Offentlig blockkedja ETH

