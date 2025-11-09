Baserat på din prognos, kan Minutes Networ potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.151 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Minutes Networ potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.15855 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för MNTX $ 0.166477 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för MNTX $ 0.174801 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MNTX $ 0.183541 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MNTX $ 0.192718 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Minutes Networ potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.313918.

År 2050 skulle priset på Minutes Networ potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.511339.