MINX TOKEN (MINX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om MINX TOKEN(MINX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:12:15 (UTC+8)
MINX TOKEN (MINX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MINX TOKEN(MINX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 113.36K
Totalt utbud:
$ 35.00M
Cirkulerande utbud
$ 2.37M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.67M
Högsta någonsin:
$ 1.2
Lägsta någonsin:
--
Aktuellt pris:
$ 0.04785
MINX TOKEN (MINX) Information

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

Officiell webbplats:
https://www.minxtoken.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.minxtoken.io/
Blockkedjeutforskare:
https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2

MINX TOKEN (MINX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MINX TOKEN (MINX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MINX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MINX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MINX:s tokenomics, utforska MINX-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

