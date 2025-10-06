Meta xStock Pris idag

Livepriset för Meta xStock (METAX) idag är $ 634.54, med en förändring på 2.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för METAX till USD är$ 634.54 per METAX.

Meta xStock rankas för närvarande nr.1536 enligt marknadsvärde på $ 3.81M, med ett cirkulerande utbud på 6.00K METAX. Under de senaste 24 timmarna handlades METAX mellan $ 619.44 (lägsta) och $ 659.47 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,543.8216023323089, medan det lägsta priset någonsin var $ 603.4385636686472.

I kortsiktigt resultat, rörde sig METAX med +0.34% under den senaste timmen och -2.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.12K.

Meta xStock (METAX) Marknadsinformation

Rank No.1536 Marknadsvärde $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Volym (24H) $ 69.12K$ 69.12K $ 69.12K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Cirkulationsutbud 6.00K 6.00K 6.00K Maxutbud ---- -- Totalt utbud 5,999.91168424 5,999.91168424 5,999.91168424 Offentlig blockkedja SOL

