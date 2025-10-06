Livepriset för Meta xStock idag är 634.54 USD.METAX börsvärdet är 3,807,183.9601176496 USD. Följ prisuppdateringar för METAX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Meta xStock idag är 634.54 USD.METAX börsvärdet är 3,807,183.9601176496 USD. Följ prisuppdateringar för METAX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Meta xStock (METAX) idag är $ 634.54, med en förändring på 2.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för METAX till USD är$ 634.54 per METAX.
Meta xStock rankas för närvarande nr.1536 enligt marknadsvärde på $ 3.81M, med ett cirkulerande utbud på 6.00K METAX. Under de senaste 24 timmarna handlades METAX mellan $ 619.44 (lägsta) och $ 659.47 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,543.8216023323089, medan det lägsta priset någonsin var $ 603.4385636686472.
I kortsiktigt resultat, rörde sig METAX med +0.34% under den senaste timmen och -2.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.12K.
Meta xStock (METAX) Marknadsinformation
No.1536
$ 3.81M
$ 69.12K
$ 3.81M
6.00K
--
5,999.91168424
SOL
Det aktuella börsvärdet för Meta xStock är $ 3.81M, med en 24h-handelsvolym på $ 69.12K. Det cirkulerande utbudet av METAX är 6.00K, med ett totalt utbud på 5999.91168424. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.81M.
Meta xStock Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 619.44
lägsta under 24-timmar
$ 659.47
högsta under 24-timmar
$ 619.44
$ 659.47
$ 1,543.8216023323089
$ 603.4385636686472
+0.34%
-2.35%
-2.32%
-2.32%
Meta xStock (METAX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Meta xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -15.2705
-2.35%
30 dagar
$ -95.43
-13.08%
60 dagar
$ -130.74
-17.09%
90 dagar
$ -135.84
-17.64%
Meta xStock Prisförändring idag
Idag registrerade METAX en förändring med $ -15.2705 (-2.35%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Meta xStock 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -95.43 (-13.08%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Meta xStock 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades METAX med $ -130.74(-17.09%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Meta xStock 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -135.84 (-17.64%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Meta xStock (METAX)?
AI-drivna insikter som analyserar Meta xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Meta xStocks priser?
Several factors influence Meta xStock (METAX) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in metaverse projects 2. Meta/Facebook's business performance and strategic announcements 3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation 4. Regulatory developments affecting digital assets 5. Trading volume and liquidity levels 6. Partnership announcements and platform adoption rates 7. Competition from other metaverse tokens 8. General economic conditions and risk appetite 9. Technical analysis patterns and support/resistance levels 10. Social media buzz and community engagement
Varför vill folk veta Meta xStocks pris idag?
People want to know Meta xStock (METAX) price today for several key reasons:
Trading Decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio Tracking: Existing holders monitor their investment value and performance.
Market Analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns.
Investment Timing: Determining optimal entry or exit points based on current market conditions.
Risk Management: Assessing potential losses or gains for better financial planning.
FOMO/Opportunity: Fear of missing profitable opportunities or catching price dips.
News Impact: Checking how recent developments affect token value in real-time.
Prisförutsägelse för Meta xStock
Meta xStock (METAX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för METAX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Meta xStock (METAX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Meta xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Meta xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för METAX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Meta xStock Price Prediction.
Om Meta xStock
METAX is a blockchain-based digital asset designed to facilitate the creation, buying, selling, and trading of unique digital items, known as non-fungible tokens (NFTs). The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism and utilizes smart contracts to ensure the secure and efficient execution of transactions. METAX aims to democratize access to digital assets and foster a decentralized marketplace for NFTs, which can include anything from digital art and music to virtual real estate and digital goods. The token's supply and issuance model is designed to incentivize participation and reward users for contributing to the platform's growth and development.
Hur man köper och investerar Meta xStock
Är du redo att komma igång med Meta xStock? Att köpa METAX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Meta xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Meta xStock (METAX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 6.00K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Meta xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Meta xStock
Genom att äga Meta xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Meta xStock (METAX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Meta xStock Resurs
För en mer djupgående förståelse av Meta xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Meta xStock att vara värd år 2030?
Om Meta xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Meta xStock-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Meta xStock idag?
Priset för Meta xStock är idag $ 634.54. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Meta xStock fortfarande en bra investering?
Meta xStock förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i METAX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Meta xStock?
Meta xStock till ett värde av $ 69.12K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Meta xStock?
Livepriset för METAX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Meta xStock i den valuta du föredrar, besök METAX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Meta xStock?
Priset på METAX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för METAX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret METAX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Meta xStocks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Meta xStock-priset att stiga i år?
Meta xStock priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Meta xStock (METAX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:47:16 (UTC+8)
Meta xStock (METAX) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.