Baserat på din prognos, kan Meta xStock potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 654.17 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Meta xStock potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 686.8785 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för METAX $ 721.2224 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för METAX $ 757.2835 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för METAX $ 795.1477 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för METAX $ 834.9051 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Meta xStock potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 1,359.9724.

År 2050 skulle priset på Meta xStock potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 2,215.2518.