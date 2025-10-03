MBD Financials (MBD) Tokenomics

MBD Financials (MBD) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om MBD Financials(MBD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:37:39 (UTC+8)
MBD Financials (MBD) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MBD Financials(MBD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 489.24K
$ 489.24K
Totalt utbud:
$ 40.00B
$ 40.00B
Cirkulerande utbud
$ 25.94B
$ 25.94B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 754.40K
$ 754.40K
Högsta någonsin:
$ 0.000688
$ 0.000688
Lägsta någonsin:
$ 0.000001013727336322
$ 0.000001013727336322
Aktuellt pris:
$ 0.00001886
$ 0.00001886

MBD Financials (MBD) Information

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

Officiell webbplats:
https://mbdfinancials.com
Whitepaper:
https://docs.mbdfinancials.com/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

MBD Financials (MBD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MBD Financials (MBD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MBD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MBD-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MBD:s tokenomics, utforska MBD-tokens pris i realtid!

Hur man köper MBD

Är du intresserad av att lägga till MBD Financials(MBD) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MBD, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

MBD Financials (MBD) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för MBD hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för MBD

Vill du veta vart MBD kan vara på väg? På MBD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

