Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

RankNo.2103

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud25,940,635,420

Maxutbud40,000,000,000

Totalt utbud40,000,000,000

Cirkulationshastighet0.6485%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.014133445527232025,2022-05-19

Lägsta pris0.000001013727336322,2023-10-13

Offentlig blockkedjaETH

Ansvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.