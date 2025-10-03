Mamo (MAMO) Tokenomics

Mamo (MAMO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Mamo(MAMO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:36:43 (UTC+8)
Mamo (MAMO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Mamo(MAMO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 28.22M
$ 28.22M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 382.15M
$ 382.15M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 73.84M
$ 73.84M
Högsta någonsin:
$ 0.23348
$ 0.23348
Lägsta någonsin:
$ 0.008852057250820835
$ 0.008852057250820835
Aktuellt pris:
$ 0.07384
$ 0.07384

Mamo (MAMO) Information

$MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience.

Officiell webbplats:
https://mamo.bot
Whitepaper:
https://mamo.gitbook.io/mamo
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe

Mamo (MAMO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Mamo (MAMO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MAMO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MAMO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MAMO:s tokenomics, utforska MAMO-tokens pris i realtid!

Hur man köper MAMO

Är du intresserad av att lägga till Mamo(MAMO) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MAMO, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Mamo (MAMO) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för MAMO hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för MAMO

Vill du veta vart MAMO kan vara på väg? På MAMO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn