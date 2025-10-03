LightLink (LL) Tokenomics

LightLink (LL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om LightLink(LL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:33:54 (UTC+8)
USD

LightLink (LL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LightLink(LL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 784.85K
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 81.67M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 9.61M
Högsta någonsin:
$ 0.07
Lägsta någonsin:
$ 0.00937615361842389
Aktuellt pris:
$ 0.00961
LightLink (LL) Information

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

Officiell webbplats:
https://lightlink.io
Whitepaper:
https://docs.lightlink.io
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73

LightLink (LL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i LightLink (LL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LL:s tokenomics, utforska LL-tokens pris i realtid!

Hur man köper LL

Är du intresserad av att lägga till LightLink(LL) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa LL, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

LightLink (LL) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för LL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för LL

Vill du veta vart LL kan vara på väg? På LL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

