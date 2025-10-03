Lombard (LBTC) Tokenomics
LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC.
Lombard (LBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Lombard (LBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet LBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många LBTC-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår LBTC:s tokenomics, utforska LBTC-tokens pris i realtid!
Lombard (LBTC) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för LBTC hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för LBTC
Vill du veta vart LBTC kan vara på väg? På LBTC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
