LBRY Credits (LBC) Tokenomics

LBRY Credits (LBC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om LBRY Credits(LBC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:14:50 (UTC+8)
USD

LBRY Credits (LBC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LBRY Credits(LBC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 807.98K
$ 807.98K$ 807.98K
Totalt utbud:
$ 767.80M
$ 767.80M$ 767.80M
Cirkulerande utbud
$ 654.24M
$ 654.24M$ 654.24M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
Högsta någonsin:
$ 0.79
$ 0.79$ 0.79
Lägsta någonsin:
$ 0.000661263114846245
$ 0.000661263114846245$ 0.000661263114846245
Aktuellt pris:
$ 0.001235
$ 0.001235$ 0.001235

LBRY Credits (LBC) Information

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

Officiell webbplats:
https://lbry.com/
Whitepaper:
https://lbry.tech
Blockkedjeutforskare:
https://explorer.lbry.com

LBRY Credits (LBC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i LBRY Credits (LBC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LBC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LBC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LBC:s tokenomics, utforska LBC-tokens pris i realtid!

Hur man köper LBC

Är du intresserad av att lägga till LBRY Credits(LBC) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa LBC, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

LBRY Credits (LBC) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för LBC hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för LBC

Vill du veta vart LBC kan vara på väg? På LBC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn