LBC

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

NamnLBC

RankNo.2047

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud654,237,214.8800476

Maxutbud1,083,202,000

Totalt utbud767,800,721

Cirkulationshastighet0.6039%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.503999948501587,2016-07-14

Lägsta pris0.000661263114846245,2025-05-28

Offentlig blockkedjaLBC

IntroduktionLBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.