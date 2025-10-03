Karlsen (KLS) Tokenomics

Karlsen (KLS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Karlsen(KLS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:29:04 (UTC+8)
Karlsen (KLS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Karlsen(KLS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 423.91K
Totalt utbud:
$ 2.36B
Cirkulerande utbud
$ 2.36B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 889.51K
Högsta någonsin:
$ 0.02846
Lägsta någonsin:
$ 0.000141080496819857
Aktuellt pris:
$ 0.0001793
Karlsen (KLS) Information

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Officiell webbplats:
https://www.karlsencoin.com
Whitepaper:
https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://explorer.karlsencoin.com

Karlsen (KLS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Karlsen (KLS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet KLS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många KLS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår KLS:s tokenomics, utforska KLS-tokens pris i realtid!

Karlsen (KLS) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för KLS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för KLS

Vill du veta vart KLS kan vara på väg? På KLS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

