Utforska viktiga tokenomics och prisdata för KiteAI(KITEAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många KITEAI-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet KITEAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i KiteAI (KITEAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

KiteAI (KITEAI) Prishistorik Att analysera prishistoriken för KITEAI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för KITEAI nu!