Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Jerry The Turtle(JYAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:26:12 (UTC+8)
USD

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Jerry The Turtle(JYAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 8.73M
$ 8.73M$ 8.73M
Totalt utbud:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
Cirkulerande utbud
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.73M
$ 8.73M$ 8.73M
Högsta någonsin:
$ 0.00034477
$ 0.00034477$ 0.00034477
Lägsta någonsin:
$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777
Aktuellt pris:
$ 0.000126452
$ 0.000126452$ 0.000126452

Jerry The Turtle (JYAI) Information

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Officiell webbplats:
https://www.jerrytheturtle.com/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Jerry The Turtle (JYAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet JYAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många JYAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår JYAI:s tokenomics, utforska JYAI-tokens pris i realtid!

Hur man köper JYAI

Är du intresserad av att lägga till Jerry The Turtle(JYAI) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa JYAI, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Jerry The Turtle (JYAI) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för JYAI hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för JYAI

Vill du veta vart JYAI kan vara på väg? På JYAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn