Livepriset för JoJoWorld idag är 0.02876 USD.JOJO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för JOJO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för JoJoWorld idag är 0.02876 USD.JOJO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för JOJO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för JoJoWorld (JOJO) idag är $ 0.02876, med en förändring på 0.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JOJO till USD är$ 0.02876 per JOJO.
JoJoWorld rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- JOJO. Under de senaste 24 timmarna handlades JOJO mellan $ 0.02829 (lägsta) och $ 0.0289 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig JOJO med 0.00% under den senaste timmen och -15.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.26K.
JoJoWorld (JOJO) Marknadsinformation
--
----
$ 53.26K
$ 53.26K$ 53.26K
$ 23.01M
$ 23.01M$ 23.01M
--
----
800,000,000
800,000,000 800,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för JoJoWorld är --, med en 24h-handelsvolym på $ 53.26K. Det cirkulerande utbudet av JOJO är --, med ett totalt utbud på 800000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 23.01M.
JoJoWorld Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02829
$ 0.02829$ 0.02829
lägsta under 24-timmar
$ 0.0289
$ 0.0289$ 0.0289
högsta under 24-timmar
$ 0.02829
$ 0.02829$ 0.02829
$ 0.0289
$ 0.0289$ 0.0289
--
----
--
----
0.00%
+0.48%
-15.89%
-15.89%
JoJoWorld (JOJO) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för JoJoWorld idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0001374
+0.48%
30 dagar
$ -0.02369
-45.17%
60 dagar
$ +0.00376
+15.04%
90 dagar
$ +0.00376
+15.04%
JoJoWorld Prisförändring idag
Idag registrerade JOJO en förändring med $ +0.0001374 (+0.48%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
JoJoWorld 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02369 (-45.17%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
JoJoWorld 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades JOJO med $ +0.00376(+15.04%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
JoJoWorld 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00376 (+15.04%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för JoJoWorld (JOJO)?
AI-drivna insikter som analyserar JoJoWorld senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar JoJoWorlds priser?
JoJoWorld (JOJO) prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price volatility.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor perception and token value.
Community Growth: Active user base and social media engagement influence demand.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token utility within the JoJoWorld ecosystem.
Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading volume.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact all digital assets including JOJO.
Bitcoin Correlation: Most altcoins follow Bitcoin's price movements to some degree.
Gaming Sector Trends: As a gaming-related token, broader GameFi and metaverse market performance affects JOJO.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to relatively lower market cap.
Varför vill folk veta JoJoWorlds pris idag?
People want to know JoJoWorld (JOJO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.
Prisförutsägelse för JoJoWorld
JoJoWorld (JOJO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JOJO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
JoJoWorld (JOJO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på JoJoWorld potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som JoJoWorld kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för JOJO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på JoJoWorld Price Prediction.
Om JoJoWorld
JOJO is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. JOJO uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. In the broader crypto ecosystem, JOJO is often used for decentralized finance (DeFi) applications, offering users a range of financial services without the need for traditional intermediaries.
JOJO is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. JOJO uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. In the broader crypto ecosystem, JOJO is often used for decentralized finance (DeFi) applications, offering users a range of financial services without the need for traditional intermediaries.
Hur man köper och investerar JoJoWorld
Är du redo att komma igång med JoJoWorld? Att köpa JOJO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper JoJoWorld. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din JoJoWorld (JOJO) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och JoJoWorld krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med JoJoWorld
Genom att äga JoJoWorld kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa JoJoWorld (JOJO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.
JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.
JoJoWorld Resurs
För en mer djupgående förståelse av JoJoWorld kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 JoJoWorld att vara värd år 2030?
Om JoJoWorld skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella JoJoWorld-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar JoJoWorld idag?
Priset för JoJoWorld är idag $ 0.02876. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är JoJoWorld fortfarande en bra investering?
JoJoWorld förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i JOJO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för JoJoWorld?
JoJoWorld till ett värde av $ 53.26K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på JoJoWorld?
Livepriset för JOJO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för JoJoWorld i den valuta du föredrar, besök JOJO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för JoJoWorld?
Priset på JOJO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,436.04
+0.71%
ETH
3,408.82
+0.95%
SOL
158.24
+0.99%
UCN
1,496.82
-0.01%
ZEC
605.86
+18.18%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för JOJO på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret JOJO/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om JoJoWorlds kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer JoJoWorld-priset att stiga i år?
JoJoWorld priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för JoJoWorld (JOJO) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:26:45 (UTC+8)
JoJoWorld (JOJO) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.