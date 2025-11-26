John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomics

John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om John Tsubasa Rivals(JOHN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:41:39 (UTC+8)
USD

John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för John Tsubasa Rivals(JOHN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
--
----
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
--
----
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 12.46M
$ 12.46M
Högsta någonsin:
$ 0.04351
$ 0.04351
Lägsta någonsin:
--
----
Aktuellt pris:
$ 0.01246
$ 0.01246

John Tsubasa Rivals (JOHN) Information

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

Officiell webbplats:
https://ton.tsubasa-rivals.com/
Whitepaper:
https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/captain-tsubasa-rivals-mini-app
Blockkedjeutforskare:
https://kaiascan.io/token/0x050be4454495579b8d943d795ee3d8b6df4eb7c1?tabId=tokenTransfer&page=1

John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i John Tsubasa Rivals (JOHN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet JOHN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många JOHN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår JOHN:s tokenomics, utforska JOHN-tokens pris i realtid!

Hur man köper JOHN

Är du intresserad av att lägga till John Tsubasa Rivals(JOHN) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa JOHN, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för JOHN hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för JOHN

Vill du veta vart JOHN kan vara på väg? På JOHN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

