Livepriset för John Tsubasa Rivals (JOHN) idag är $ 0.01289, med en förändring på 0.86% under de senaste 24 timmarna.
John Tsubasa Rivals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- JOHN. Under de senaste 24 timmarna handlades JOHN mellan $ 0.01251 (lägsta) och $ 0.01297 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig JOHN med +0.54% under den senaste timmen och -7.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 65.21K.
John Tsubasa Rivals (JOHN) Marknadsinformation
$ 65.21K
$ 12.89M
1,000,000,000
KLAY
Det aktuella börsvärdet för John Tsubasa Rivals är --, med en 24h-handelsvolym på $ 65.21K. Det cirkulerande utbudet av JOHN är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.89M.
John Tsubasa Rivals Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01251
lägsta under 24-timmar
$ 0.01297
högsta under 24-timmar
$ 0.01251
$ 0.01297
--
--
+0.54%
+0.86%
-7.74%
-7.74%
John Tsubasa Rivals (JOHN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för John Tsubasa Rivals idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0001099
+0.86%
30 dagar
$ -0.00236
-15.48%
60 dagar
$ -0.00336
-20.68%
90 dagar
$ -0.00693
-34.97%
John Tsubasa Rivals Prisförändring idag
Idag registrerade JOHN en förändring med $ +0.0001099 (+0.86%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
John Tsubasa Rivals 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00236 (-15.48%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
John Tsubasa Rivals 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades JOHN med $ -0.00336(-20.68%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
John Tsubasa Rivals 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00693 (-34.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för John Tsubasa Rivals (JOHN)?
AI-drivna insikter som analyserar John Tsubasa Rivals senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar John Tsubasa Rivalss priser?
JOHN token prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and community engagement drive demand. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact JOHN alongside other tokens. Social media buzz and influencer mentions create volatility. Utility and use cases within the project ecosystem determine long-term value.
Varför vill folk veta John Tsubasa Rivalss pris idag?
People want to know JOHN token price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Market comparison - Comparing JOHN against other cryptocurrencies and market benchmarks.
News correlation - Understanding how events impact token valuation immediately.
Tax planning - Current prices help calculate taxable events and reporting requirements.
Real-time price information is essential for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market where values can change rapidly throughout the day.
Prisförutsägelse för John Tsubasa Rivals
John Tsubasa Rivals (JOHN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för JOHN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
John Tsubasa Rivals (JOHN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på John Tsubasa Rivals potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som John Tsubasa Rivals kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för JOHN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på John Tsubasa Rivals Price Prediction.
Om John Tsubasa Rivals
JOHN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions without the need for a central authority, similar to Bitcoin and Ethereum. The general purpose of JOHN is to provide a secure, private, and efficient means of transferring value over the internet. It uses a proof-of-work consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. The asset is typically used in transactions that require anonymity and security, such as online purchases and cross-border payments. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, privacy, and user control.
Hur man köper och investerar John Tsubasa Rivals
Är du redo att komma igång med John Tsubasa Rivals? Att köpa JOHN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper John Tsubasa Rivals. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din John Tsubasa Rivals (JOHN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och John Tsubasa Rivals krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med John Tsubasa Rivals
Genom att äga John Tsubasa Rivals kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa John Tsubasa Rivals (JOHN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.
John Tsubasa Rivals Resurs
För en mer djupgående förståelse av John Tsubasa Rivals kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om John Tsubasa Rivals
Hur mycket kommer 1 John Tsubasa Rivals att vara värd år 2030?
Om John Tsubasa Rivals skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella John Tsubasa Rivals-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar John Tsubasa Rivals idag?
Priset för John Tsubasa Rivals är idag $ 0.01289. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är John Tsubasa Rivals fortfarande en bra investering?
John Tsubasa Rivals förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i JOHN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för John Tsubasa Rivals?
John Tsubasa Rivals till ett värde av $ 65.21K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på John Tsubasa Rivals?
Livepriset för JOHN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för John Tsubasa Rivals i den valuta du föredrar, besök JOHN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för John Tsubasa Rivals?
Priset på JOHN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,243.6
+0.52%
ETH
3,399.62
+0.68%
SOL
157.74
+0.67%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
606.62
+18.33%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för JOHN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret JOHN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om John Tsubasa Rivalss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer John Tsubasa Rivals-priset att stiga i år?
John Tsubasa Rivals priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för John Tsubasa Rivals (JOHN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:35 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.