John Tsubasa Rivals Pris idag

Livepriset för John Tsubasa Rivals (JOHN) idag är $ 0.01289, med en förändring på 0.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JOHN till USD är$ 0.01289 per JOHN.

John Tsubasa Rivals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- JOHN. Under de senaste 24 timmarna handlades JOHN mellan $ 0.01251 (lägsta) och $ 0.01297 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JOHN med +0.54% under den senaste timmen och -7.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 65.21K.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 65.21K$ 65.21K $ 65.21K Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.89M$ 12.89M $ 12.89M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja KLAY

